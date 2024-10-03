В Новосибирске арестовали сотрудников ГАИ, обвиняемых в вымогательстве взятки

В Новосибирске избрали меру пресечения двум сотрудникам ГАИ, обвиняемых в вымогательстве взятки.

По версии следствия, в ночь на 27 мая 2024 года инспекторы ДПС патрулировали в Ленинском районе города и остановили автомобиль Opel Meriva, за рулем которого была местная жительница. Полицейские заявили женщине, что она якобы совершила административное правонарушение и автомобиль подлежит эвакуации на штрафную стоянку.

За несоставление протокола инспекторы потребовали от женщины 30 тысяч рублей. В тот же день сибирячка заплатила блюстителям порядка.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД.

— Постановлениями суда обвиняемым Денису Галкину и Решаду Сулейманову избрана мера пресечения в виде в виде заключения под стражу до 24 ноября 2024 года, — рассказала пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске начался судебный процесс над полицейскими, обвиняемыми в убийстве 14-летней школьницы. Преступление было совершено в 2010 году, однако, задержать оборотней в погонах удалось только спустя 13 лет. Тело убитого ребенка до сих пор не найдено.