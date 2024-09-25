Обвиняемые в убийстве школьницы милиционеры отказались от суда присяжных в Новосибирске

В Новосибирском областном суде состоялось предварительное слушание по делу экс-сотрудников отделения милиции «Усть-Таркское», на счету которых несколько преступлений, в том числе, убийство 14-летней Наташи Матюхиной.

На скамье подсудимых бывший помощник начальника местного ОВД Максим Кудрявцев и экс-оперуполномоченный Евгений Бартоломей.

По версии следствия, поздним вечером 2 марта 2010 года пьяные милиционеры катались на автомобиле «Волга» по улицам села Яркуль. Будучи за рулем, Кудрявцев сбил 14-летнюю девочку-пешехода. Чтобы замести следы преступления, правоохранители затолкали ребенка в багажник машины, после чего убили и спрятали тело в селе Еланка, территория которой была под надзором Бартоломея. Спустя несколько дней оба уволились из правоохранительных органов.

Задержать оборотней в погонах удалось только год назад. Тело Наташи Матюхиной до сих пор не найдено.

По окончании предварительного следствия обвиняемые отказались от ранее заявленного ходатайства о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.

— Срок содержания под стражей Бартоломею и Кудрявцеву продлен до 11 января 2025 года. Судебное заседание по делу состоится 7 октября 2024 года и будет рассматриваться в открытом режиме, — пояснила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирском областном суде состоялось предварительное слушание по делу бывших сотрудников отделения милиции «Усть-Таркское». Начальника уголовного розыска Алексея Бороздина и главу отделения участковых и ПДН Александра Кунца обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям, в числе которых убийство местного жителя.