Ведром опят похвасталась жительница Новосибирска

В Новосибирске сейчас разгар грибного сезона.
Местные жители с радостью делятся фотографиями и видео, на которых запечатлены их трофеи, собранные во время «тихой охоты».
— На грибы особо не надеялась, всё-таки уже октябрь! И поначалу мне показалось, что опят уже нет. Но! Оказывается, если взять лупу и поползать вокруг пней на коленках, то земляных опят ещё навалом, — поделилась любительница грибов в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО».
Одна местная жительница собрала пять литров грибов. Другой участник группы поделился радостью, продемонстрировав огромный таз опят.
Ранее редакция сообщала о том, что большим урожаем опят похвастались в Республике Алтай.
Источник фото: Грибы и грибные места Новосибирск НСО
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