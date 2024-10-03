Ведром опят похвасталась жительница Новосибирска

В Новосибирске сейчас разгар грибного сезона.

Местные жители с радостью делятся фотографиями и видео, на которых запечатлены их трофеи, собранные во время «тихой охоты».

— На грибы особо не надеялась, всё-таки уже октябрь! И поначалу мне показалось, что опят уже нет. Но! Оказывается, если взять лупу и поползать вокруг пней на коленках, то земляных опят ещё навалом, — поделилась любительница грибов в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО».

Одна местная жительница собрала пять литров грибов. Другой участник группы поделился радостью, продемонстрировав огромный таз опят.

Ранее редакция сообщала о том, что большим урожаем опят похвастались в Республике Алтай.