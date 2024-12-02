Бой торговцам-нелегалам объявили в Новосибирске

В Новосибирске регулярно проводятся рейды, направленные на выявление незаконной торговли на улицах города.

В конце октября по просьбе жителей Хилокского микрорайона полицейские совместно с представителями районной администрации провели рейд. У продавцов, нарушающих правила торговли, был изъят товар, а также составлены соответствующие протоколы. Однако уже на следующий день продавцы-нарушители, как ни в чём не бывало, разложили свои товары на деревянных ящиках.

В ноябре сотрудники мэрии совместно с правоохранителями прикрыли незаконную торговлю мясом в Октябрьском районе. Продажа производилась прямо из кузова фургона. Нарушителя подвергли штрафу.

— За торговлю в неустановленных местах следует наказание: предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Если нарушители решили нарушить закон повторно, то им выпишут 4-5 тысячи рублей, — уточняет Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска изданию «Atas.info».

Отмечается, что за 10 месяцев 2024 года было проведено 1458 рейдов, составлено 1557 протоколов и произведено 409 изъятий, в результате которых было уничтожено 8,5 тонн продукции.

Ранее редакция сообщала о том, что полиция проверила 87 цыганских домов в Новосибирской области. В ходе рейдов было выявлено 10 нарушений.