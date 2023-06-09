В Новосибирске благоустроят сквер у памятника Александру Демакову

О том, что началась разработка проекта сквера на ул. Демакова стало известно в ходе выездного совещания, на котором присутствовали жители микрорайона «Щ».

Сквер у памятника А. И. Демакову в нижней зоне Академгородка включен в адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству, федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

В 2019 году был разработан дизайн-проект. Концепция представлена 18 декабря 2019 года на заседании рабочей группы по развитию Новосибирского научного центра СО РАН «Генплан. Строительство. Транспорт». 20 декабря 2019 года состоялось открытое публичное обсуждение проекта. 13 марта 2020 года – презентация и обсуждение готового дизайн-проекта с жителями в Советском районе. 26 марта 2020 года – согласование дизайн-проекта на общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Когда определился адресный перечень, получилось так, что по количеству голосов сквер на ул. Демакова оказался в конце перечня. В этом году мы с депутатами горсовета, заксобрания и Госдумы решили, что нужно ускорить реализацию проекта, и на средства депутатского фонда разрабатывается проектно-сметная документация», – рассказала заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска Мария Смирнова.

Дизайн-проект благоустройства территории площадью 2,5 гектара, ограниченной улицами Демакова, Российской и Полевой, предусматривает устройство дорожно-тропиночной сети, формирование зоны отдыха и ландшафтной зоны, организацию детской площадки, площадки для проведения мероприятий, площадки для выгула собак, памп-трека, установку павильонов для эксплуатанта и жителей.

«Вовлеченность жителей и привлечение дополнительных средств способствует тому, что проект может подниматься в перечне и быть реализованным в более ранние сроки. Мы планируем, что проектно-сметная документация будет готова в этом году, а уже в следующем году приступим к благоустройству», – отметила заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

Предварительные сроки реализации проекта – 2024-2025 годы.

Утвержденный дизайн-проект размещен на портале «Зеленый Новосибирск».