В Новосибирске демонтируют детские площадки в скверах

В сквере на территории Монумента славы демонтирована детская площадка, установленная в 2019 году. Информацию об этом подтвердила редакции Infopro54 вице-мэр Анна Терешкова.

— Это был благотворительный проект, поэтому сертификацией и установкой данной детской площадки мэрия не занималась, — рассказала она журналисту Infopro54. — В результате экспертизы ОНФ (Общероссийский народный фронт), которая проходила в прошлом году, эта детская площадка не соответствует нормам безопасности. По предписаниям, мы обязаны были ее демонтировать. К сожалению, это пришлось сделать экстренно.

Анна Терешкова уточнила, что новая площадка в сквере на территории Монумента славы будет установлена в следующем году.

— В этом году мэрии не удастся найти средства на установку новой площадки. Но, на следующий год, детская площадка обязательно будет установлена, — сказала она.

Вице-мэр добавила, что аналогичная ситуация с детской площадкой в сквере «Водник».

— В сквере «Водник» мы также сносим детскую площадку, которая признана экспертизой небезопасной и на следующий год будем устанавливать новую, — заверила Анна Терешкова.

В октябре 2022 года представители Народного фронта «За Россию» обследовали общественные пространства в городе Новосибирске. В конце октября в городе были закрыты практически все скейт-площадки. По итогам этого мероприятия прокуратура Новосибирска вынесла представление мэрии, в котором обозначила основные замечания по объектам мониторинга.

Ранее редакция сообщала, что на «Звезде» открылось мобильное колесо обозрения.