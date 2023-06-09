Цены на зерно в Новосибирской области начали расти

— В 2022 году темпы отгрузки зерна в Казахстан у нас были невысоки. А сейчас казахи вновь проявляют интерес к нашему зерну. Причина — там прогнозируется жесткая засуха, как и в наших юго-западных районах, которые непосредственно граничат с республикой, — заявил на пресс-конференции министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

С начала зернового года (с 1 сентября 2022-го по сегодняшний день) из региона вывезены около 700 тысяч тонн зерна: на 58% меньше, чем в предыдущем году. Однако отгрузки больше всего упали по поставкам внутри России. Экспортные поставки снизились незначительно. В лидерах по-прежнему Казахстан, куда зерно в основном вывозится железнодорожным транспортом.

— С учетом рекордного урожая последних двух лет, переходящие остатки на 1 июля также будут рекордными — 1,5 млн тонн (годом ранее 700 тысяч тонн), — говорит Лещенко. — При этом на хлебоприемный предприятиях сосредоточены всего 600 тысяч тонн зерна. Остальное — на складах сельхозпроизводителей. Кто-то его реализует, кто-то планирует дождаться осени и с учетом погодных аномалий продать зерно по более высоким ценам.

По прогнозам Минсельхоза, цены на зерно будут расти, и это уже ощущается по сделкам, которые начали заключать.

— Вчера беседовал с Олегом Бугаковым (Председатель ЗАО племзавод «Ирмень», депутат Заксобрания. — Ред.). Они заключили сделку на отгрузку зерна третьего класса по цене 12 тысяч рублей за тонну, — комментирует чиновник. — Однако за Уралом, в западной части РФ на полях зреет рекордный урожай. Думаю, что тут сработают два взаимно уравновешивающих явления, которые будут формировать цену на зерно в Сибири. Мы прогнозируем рост цены, но он не будет очень существенным.

Министр подчеркнул, что этот рост не скажется отрицательно на потребительском рынке, но позволит аграриям выйти на минимально привлекательные уровни рентабельности в сельхозпроизводстве.

Напомним, в октябре 2022 года зерно 3 класса продавалось по цене 10,8 тысячи за тонну, четвертого класса — 9,4 тысячи, а фуражное — 8,2 тысячи. При том, что себестоимость производства зерна в области составляла 9,8 тысячи рублей за тонну. В марте 2023 года средняя цена пшеницы 3 класса составляла 11,6 тысячи за тонну, 4 класса — 10,7 тысячи, фуражной — 8,6 тысячи.

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