В Новосибирске более 2,5 тысяч объектов не имеют горячей воды

На данный момент в Новосибирске отключено от горячей воды 2 608 объектов. Это связано с испытаниями в зоне ТЭЦ–2 и ТЭЦ–5. Об этом сообщил Олег Клемешов, первый заместитель мэра города Новосибирска, на аппаратном совещание правительства Новосибирской области.

Срок устранения всех выявленных прорывов до 25 июля 2023 года.

– Имели место быть дефекты на сетях водоснабжения и водоотведения. Их было 8 за неделю, а по региональным электрическим сетям отключений было 31. Все они устранены в нормативные сроки, – отметил Клемешов.

После грозы и ветра 15 июля поступило 14 обрушений в основном из-за упавших деревьев. По словам Клемешова, все обращения отработаны.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области строятся 15 станций водоочистки.