Путин передал Danone и «Балтика» во временное управление Росимущества

В соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина, доли иностранных акционеров в молочной и пивоваренной компаниях в российской структуре Danone и «Балтика» переданы во временное управление Росимущества, пишут «Известия». Это означает, что иностранные акционеры данных компаний теперь не могут проводить операции со своей собственностью — их активы заморожены.

В документе уточняется, что к Агентству по управлению госимуществом переходят более 83 млн обыкновенных акций «Данон Россия» (принадлежат французской Produits Laitiers Frais Est Europe), и 85 тысяч акций «Данон Трейд». У датской Carlsberg Sverige Aktiebolag были отчуждены 98,65% долей «Балтики», у ООО «Хоппи Юнион» — 1,35%, у Carlsberg Deutchland GmbH — 0,09%.

СМИ сообщали, что Danone и Carlberg намеревались продать свой российский бизнес. Известно, что годовая выручка Danone в минувшем году составляла 93 млрд рублей, «Балтики» — 100 млрд рублей.

В Danone трудились 14 тысяч человек, в «Балтике» — около девяти тысяч. Обе они входили в топ-50 крупнейших иностранных компаний в нашей стране.

Ранее редакция сообщала, что возможным покупателем российских активов Danone называют Экониву, головной офис которой находится в Германии.