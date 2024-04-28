В Новосибирске братьев приговорили к 17 годам за убийство парня возле пивнушки

Новосибирский областной суд поставил точку в деле о жестоком убийстве молодого парня. В преступлении обвинили двоюродных братьев Егора Руковишникова и Владислава Ивасенко, встреча с которыми для Николая Суворова стала роковой.

Трагедия произошла в Ленинском районе ночью 11 февраля прошлого года. Руковишников и Ивасенко напали на молодого человека возле пивнушки на улице Станиславского.

Агрессоры избили парня и забрали банковскую карту, на которой было 14 тысяч рублей. После они сбежали, оставив пострадавшего лежать на снегу в безлюдном месте в 30-градусный мороз.

Спустя какое-то время прохожий обнаружил избитого Николая и вызвал скорую помощь. За жизнь сибиряка медики боролись около полугода, однако, он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

Областной суд признал виновными обоих братьев по статьям «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору сопряженное с разбоем» и «Разбой с применением насилия, с причинением тяжкого вреда здоровью» и назначил им наказание:

Ивасенко — 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев; Руковишникову — 17 лет 3 месяца лишения свободы с ограничением свободы на срок 2 года.

Обоим предстоит отбывать срок в колонии строгого режима.