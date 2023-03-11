В Новосибирской области объявили аукцион на строительство начальной школы в Сузуне

В Новосибирской области объявлен аукцион на строительство здания начальной школы на 400 мест в р.п. Сузун. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Согласно проектной документации, общая площадь трехэтажного здания составляет 7,3 тыс кв. м. Проектная численность административно-педагогического и обслуживающего персонала составляет 69 человек.
Проектируемое здание начальной школы рассчитано на 400 мест для учеников 1-4 классов, для обучения детей в одну смену. Здание школы приспособлено для посещения людьми с ограниченными физическими возможностями (инвалидами). Внутреннее пространство школы функционально разделено на несколько функциональных блоков:
Школа строится по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Общий объем выделенных средств — 572,8 млн рублей. В том числе, из федерального бюджета в 2023 году выделено 183,4 млн рублей, из областного бюджета — 9,1 млн рублей, внебюджетные средства составят 36,5 млн рублей. В 2024 году объем ассигнований по контракту составят 306,2 млн рублей, 14 млн рублей и 23,4 млн рублей соответственно.
Подрядчик должен приступить к работам сразу после заключения контракта и закончить их до 30 декабря 2024 года. При этом, подрядчик обеспечивает организацию постоянного видеонаблюдения по объекту капитального строительства. Доступ к видеонаблюдению предоставить заказчику, а именно администрации Сузунского района Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала, что Новосибирску необходимо за четыре года построить 20 школ, чтобы стабилизировать ситуацию со второй сменой.
Фото: pixabay.com, автор — sweetlouise
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