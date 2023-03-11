В Новосибирской области объявили аукцион на строительство начальной школы в Сузуне

В Новосибирской области объявлен аукцион на строительство здания начальной школы на 400 мест в р.п. Сузун. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Согласно проектной документации, общая площадь трехэтажного здания составляет 7,3 тыс кв. м. Проектная численность административно-педагогического и обслуживающего персонала составляет 69 человек.

Проектируемое здание начальной школы рассчитано на 400 мест для учеников 1-4 классов, для обучения детей в одну смену. Здание школы приспособлено для посещения людьми с ограниченными физическими возможностями (инвалидами). Внутреннее пространство школы функционально разделено на несколько функциональных блоков:

Учебные блоки — расположены на первом, втором и третьем этажах. Включают в себя учебные классы на 25 мест, кабинеты иностранного языка, информатики с лаборантской, помещения для групп продленного дня;

Входная группа с гардеробами;

Спортивный блок — спортивный зал, тренерская с душем и санузлом, снарядная, раздевалки на 13 человек (для мальчиков и девочек) с душевыми и санузлами, помещение для сушки одежды. Пропускная способность спортивного зала — 25 человек/час;

Медицинский блок — расположен на первом этаже, имеет следующий набор помещений: кабинет врача, процедурный кабинет, прививочный кабинет, зона ожидания, ПУИ, санузел в ожидальной, помещение временного хранения отходов. К помещениям медицинского назначения также относятся: кабинет психолога, кабинет логопеда, сенсорная комната;

Столовая — питание учащихся организуется в помещение обеденного зала в два потока. Количество посадочных мест 200. Пищеблок запроектирован на сырье;

Блок библиотеки — помещения библиотеки располагаются на втором этаже. В нем предусмотрены читальный зал на 36 мест, зона самоподготовки, проведение конференций, нетворкинга, помещение библиотекаря;

Актовый зал на 260 человек — имеет следующий набор вспомогательных помещений: актовый зал, две гримерных, склад костюмов, операторная, склад музыкальных инструментов, склад декораций;

Конференц-зал на 100 человек, оснащенный современным мультимедийным оборудованием;

Административные помещения — кабинет директора, кабинет социального педагога, кабинет заместителей директора, бухгалтерия, кабинет завхоза и инженера по ТБ, учительская с архивом и кабинет делопроизводства.

Школа строится по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Общий объем выделенных средств — 572,8 млн рублей. В том числе, из федерального бюджета в 2023 году выделено 183,4 млн рублей, из областного бюджета — 9,1 млн рублей, внебюджетные средства составят 36,5 млн рублей. В 2024 году объем ассигнований по контракту составят 306,2 млн рублей, 14 млн рублей и 23,4 млн рублей соответственно.

Подрядчик должен приступить к работам сразу после заключения контракта и закончить их до 30 декабря 2024 года. При этом, подрядчик обеспечивает организацию постоянного видеонаблюдения по объекту капитального строительства. Доступ к видеонаблюдению предоставить заказчику, а именно администрации Сузунского района Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирску необходимо за четыре года построить 20 школ, чтобы стабилизировать ситуацию со второй сменой.