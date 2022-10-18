Помощь мобилизованным окажет мэрия Новосибирска

В корректировках городского бюджета текущего года предусмотрены средства в размере 10 млн рублей на приобретение обмундирования и оборудования для мобилизованных на спецоперацию жителей Новосибирска. В городском руководстве не исключают, что при необходимости смогут дополнительно выделить средства из резервного фонда. Это стало возможным благодаря соответствующему постановлению правительства РФ.
— Я разговаривал с военными на Шиловском полигоне, из 24-й бригады, — рассказывает, в частности, на заседании комиссии горсовета по контролю за исполнительной властью ее председатель Андрей Гудовский. — Все в один голос говорят, что не хватает снаряжения, оборудования. А любое оборудование — тот же квадрокоптер — это спасенная жизнь. Потому предлагаю выделять деньги на покупку для наших военнослужащих (и действующих, и тех, кто мобилизован и уйдет на передовую) именно дорогостоящего оборудование: квадрокоптеры, лазерные прицелы, снаряжение и т.д., чтобы ребята чувствовали себя спокойно и могли более качественно и безопасно выполнять боевую задачу.
Подобными историями делятся и другие депутаты, принимающие участие в акциях по сбору помощи мобилизованным.
Однако, по информации мэрии, заложенные средства предполагается расходовать исключительно по согласованию с Минобороны.
— Наши бюджетные средства, по постановлению федерального правительства, мы обязаны расходовать только по заявкам и согласованным предложениям от органов, подведомственных Министерству обороны, — поясняет первый вице-мэр Новосибирска Борис Буреев. — Скажут: нужны квадрокоптеры — будут квадрокоптеры, скажут: нужны носки — будут носки. Самодеятельности не будет. То, что делается за счет средств частных лиц, депутатов — это другой вопрос.
Что касается остальных корректировок бюджета текущего года, то, по информации мэрии Новосибирска, во-первых, увеличивается объем межбюджетных трансфертов на 2,9 млрд рублей: на выполнение полномочий, переданных из Новосибирской области, — 778,9 млн, строительство станции метро «Спортивная» — 306,2 млн, технологическое подключение объектов кампуса Новосибирского госуниверситета — 99,2 млн, строительство школ по улице Крылова — 18 млн, по улице Авиастроителей — 16 млн, улице Забалуева — 100 млн; благоустройство Заельцовского парка, озелененной территории в пойме Каменки, парка «Арена» и территории поселка «Гвардейский» — 454,2 млн, создание «умной» спортивной площадки по улице Тимирязева — 48,9 млн.
Во-вторых, увеличиваются доходы и расходы на 1,6 млрд в связи с ростом собственных доходов и незапланированных ранее доходов, поступивших от возмещения ущерба, причиненного муниципальному имуществу. Дополнительные собственные доходы планируется направить на обеспечение недостающих расходов по оплате труда бюджетникам в связи с индексацией зарплаты на 5%, на решение приоритетных задач дорожно-транспортной отрасли, ремонт общего имущества многоквартирных домов, приобретение дорожной и коммунальной техники, обеспечение текущей деятельности учреждений образования, культуры, физкультуры и молодежной политики.
Всего, по итогам корректировок, параметры бюджета Новосибирска текущего года следующие: доходы — 68,6 млрд (трансферты — 36,3 млрд), расходы — 69,7 млрд, дефицит — 1 млрд (не меняется).
Ранее редакция сообщала о мерах соцподдержки мобилизованным и их семьям по линии областного правительства.
Фото редакции
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