Помощь мобилизованным окажет мэрия Новосибирска

В корректировках городского бюджета текущего года предусмотрены средства в размере 10 млн рублей на приобретение обмундирования и оборудования для мобилизованных на спецоперацию жителей Новосибирска. В городском руководстве не исключают, что при необходимости смогут дополнительно выделить средства из резервного фонда. Это стало возможным благодаря соответствующему постановлению правительства РФ.

— Я разговаривал с военными на Шиловском полигоне, из 24-й бригады, — рассказывает, в частности, на заседании комиссии горсовета по контролю за исполнительной властью ее председатель Андрей Гудовский. — Все в один голос говорят, что не хватает снаряжения, оборудования. А любое оборудование — тот же квадрокоптер — это спасенная жизнь. Потому предлагаю выделять деньги на покупку для наших военнослужащих (и действующих, и тех, кто мобилизован и уйдет на передовую) именно дорогостоящего оборудование: квадрокоптеры, лазерные прицелы, снаряжение и т.д., чтобы ребята чувствовали себя спокойно и могли более качественно и безопасно выполнять боевую задачу.

Ранее подобные расходы законодательно запрещались. Помощь мобилизованным военнослужащим сверх той, что полагалась по линии структур Министерства обороны, оказывалась за счет частных средств физических и юридических лиц, выступавших с общественной инициативой сбора.

Подобными историями делятся и другие депутаты, принимающие участие в акциях по сбору помощи мобилизованным.

Однако, по информации мэрии, заложенные средства предполагается расходовать исключительно по согласованию с Минобороны.

— Наши бюджетные средства, по постановлению федерального правительства, мы обязаны расходовать только по заявкам и согласованным предложениям от органов, подведомственных Министерству обороны, — поясняет первый вице-мэр Новосибирска Борис Буреев. — Скажут: нужны квадрокоптеры — будут квадрокоптеры, скажут: нужны носки — будут носки. Самодеятельности не будет. То, что делается за счет средств частных лиц, депутатов — это другой вопрос.

Параллельно по результатам корректировок бюджета часть средств в размере 15 млн рублей направляется на оказание помощи по линии департамента соцполитики семьям мобилизованных — за счет перераспределения со статьи расходов на организацию праздничных новогодних мероприятий. Напомним, что оказание помощи семьям участников спецоперации мэр Новосибирска Анатолий Локоть анонсировал еще на мартовской сессии горсовета.

Что касается остальных корректировок бюджета текущего года, то, по информации мэрии Новосибирска, во-первых, увеличивается объем межбюджетных трансфертов на 2,9 млрд рублей: на выполнение полномочий, переданных из Новосибирской области, — 778,9 млн, строительство станции метро «Спортивная» — 306,2 млн, технологическое подключение объектов кампуса Новосибирского госуниверситета — 99,2 млн, строительство школ по улице Крылова — 18 млн, по улице Авиастроителей — 16 млн, улице Забалуева — 100 млн; благоустройство Заельцовского парка, озелененной территории в пойме Каменки, парка «Арена» и территории поселка «Гвардейский» — 454,2 млн, создание «умной» спортивной площадки по улице Тимирязева — 48,9 млн.

Во-вторых, увеличиваются доходы и расходы на 1,6 млрд в связи с ростом собственных доходов и незапланированных ранее доходов, поступивших от возмещения ущерба, причиненного муниципальному имуществу. Дополнительные собственные доходы планируется направить на обеспечение недостающих расходов по оплате труда бюджетникам в связи с индексацией зарплаты на 5%, на решение приоритетных задач дорожно-транспортной отрасли, ремонт общего имущества многоквартирных домов, приобретение дорожной и коммунальной техники, обеспечение текущей деятельности учреждений образования, культуры, физкультуры и молодежной политики.

Всего, по итогам корректировок, параметры бюджета Новосибирска текущего года следующие: доходы — 68,6 млрд (трансферты — 36,3 млрд), расходы — 69,7 млрд, дефицит — 1 млрд (не меняется).

Ранее редакция сообщала о мерах соцподдержки мобилизованным и их семьям по линии областного правительства.