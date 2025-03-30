Мэрия выдала разрешение на строительство приюта для животных в Новосибирске

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство приюта для бездомных животных. Он будет расположен по Толмачевскому шоссе, 53а в Ленинском районе.

Согласно документу, размещенному на сайте муниципалитета, приют будет состоять из комплекса сооружений, в том числе административного здания (площадью 186 кв. метров), ветеринарного пункта для содержания кошек (809 кв. метров), здания карантина (373 кв. метров) , и пяти павильонов для содержания собак, суммарно рассчитанные на пребывание 160 животных.

Разрешение действует до 30 августа 2026 года.

Напомним, в январе 2025 года мэрия Новосибирска официально подтвердила планы строительства нового пункта содержания для бездомных животных на улице Малыгина в сторону Верх-Тулинского сельсовета.

В начале марта земельный участок, расположенный недалеко от Левобережного полигона, был оформлен на Новосибирский Центр по проблемам домашних животных (НЦПДЖ). На площадке планируется постройка модульных конструкций, вольеров, устройство скважины, подведение электричества. Сейчас идет выравнивание территории. Участок с двух сторон уже огорожен забором.

По словам руководителя департамента ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрия Зайкова, участок земли, выделенный под приют, в 4 раза больше, чем планировалось изначально.

—Пока выделен 41 млн рублей на содержание 100 собак. Работы на объекте планируем завершить к четвертому кварталу 2025 года, но возможно, получится быстрее, — говорил он.

По подсчетам департамента ЖКХ мэрии Новосибирска, в городе находится около 15 тысяч безнадзорных собак и примерно 13 тысяч кошек. На их отлов и стерилизацию нужно почти 400 млн рублей. В 2024 году в Новосибирске, по данным мэрии, отловили 653 собаки, однако лишь 193 из них нашли новых хозяев.

Ранее редакция сообщала, что ранее жители Хилокского жилмассива выступили категорически против плана по строительству питомника. Они опасаются, что в районе, где и так много экологических проблем (свалка, кладбище, Хилокский рынок).