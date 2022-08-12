В Новосибирске будут судить экс-замминистра культуры области за растрату бюджетных средств

Уголовное дело в отношении бывшего замминистра культуры Новосибирской области Виктора Буланкина по обвинению в растрате бюджетных средств в крупном размере поступило в Центральный районный суд Новосибирска, сообщил сайт precedent.tv.
Дата судебного заседания пока не назначена.
Напомним, что в декабре прошлого года Виктора Буланкина отстранили от работы директора новосибирского Центра креативных индустрий (ЦКИ). Известно, что его обвиняют в мошенничестве.
За растрату ему может грозить до шести лет лишения свободы. Ранее суд отстранил его от должности директора Центра креативных индустрий.
Виктору Буланкину 65 лет. В 1977 году он окончил Новосибирское театральное училище, став одним из ведущих актёров Новосибирского театра юного зрителя. Является учредителем и главой новосибирского и томского «Авторадио».
Ранее редакция сообщала, что суд отправил под домашний арестначальника областного Росздравнадзора
Фото: pixabay.com — Olga1205
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментарии читателей
Комментировать