В Новосибирске будут судить экс-замминистра культуры области за растрату бюджетных средств

Уголовное дело в отношении бывшего замминистра культуры Новосибирской области Виктора Буланкина по обвинению в растрате бюджетных средств в крупном размере поступило в Центральный районный суд Новосибирска, сообщил сайт precedent.tv.

Дата судебного заседания пока не назначена.

Напомним, что в декабре прошлого года Виктора Буланкина отстранили от работы директора новосибирского Центра креативных индустрий (ЦКИ). Известно, что его обвиняют в мошенничестве.

За растрату ему может грозить до шести лет лишения свободы. Ранее суд отстранил его от должности директора Центра креативных индустрий.

Виктору Буланкину 65 лет. В 1977 году он окончил Новосибирское театральное училище, став одним из ведущих актёров Новосибирского театра юного зрителя. Является учредителем и главой новосибирского и томского «Авторадио».

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