В Новосибирске будут судить местного жителя за покупку более 10 кг чёрной икры

В Новосибирске перед судом предстанет 41-летний местный житель, которого обвиняют в незаконном приобретении более 10 кг черной икры.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот ценных водных биологических ресурсов» (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, летом текущего года обвиняемый купил в Хабаровском крае более 10 кг икры амурского осетра и привез ее в Новосибирск. Однако реализовать товар не успел, т.к. был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области. Икра была конфискована.

Отмечается, что в 2020 году мужчина уже был судим за два таких же преступления. Суд тогда приговорил его к лишению свободы условно. К слову сказать, наказание по приговору он еще не отбыл.

Новосибирец вину признал полностью.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее редакция рассказывала, что задержанному за подобранный в электричке телефон сибиряку грозит пять лет колонии.