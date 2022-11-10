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В Новосибирске будут судить местного жителя за покупку более 10 кг чёрной икры

  • 10/11/2022, 10:17
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В Новосибирске будут судить местного жителя за покупку более 10 кг чёрной икры
Отмечается, что в 2020 году мужчина уже был судим за два таких же преступления. Суд тогда приговорил его к лишению свободы условно. К слову сказать, наказание по приговору он еще не отбыл.

В Новосибирске перед судом предстанет 41-летний местный житель, которого обвиняют в незаконном приобретении более 10 кг черной икры.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот ценных водных биологических ресурсов» (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, летом текущего года обвиняемый купил в Хабаровском крае более 10 кг икры амурского осетра и привез ее в Новосибирск. Однако реализовать товар не успел, т.к. был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области. Икра была конфискована.

Отмечается, что в 2020 году мужчина уже был судим за два таких же преступления. Суд тогда приговорил его к лишению свободы условно. К слову сказать, наказание по приговору он еще не отбыл.

Новосибирец вину признал полностью.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

 

Ранее редакция рассказывала, что задержанному за подобранный в электричке телефон сибиряку грозит пять лет колонии.

Фото: pixabay.com — Miroslavik

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : уголовное дело суд прокуратура


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