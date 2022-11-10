Определен подрядчик экспериментальной станции СКИФ для изучения сверхмалых объектов

Институт катализа СО РАН заключил государственный контракт на разработку, изготовление, монтаж, шефмонтаж, шефналадку технологического оборудования экспериментальной станции «Микрофокус» с Томским политехническим университетом.

Интегратор создания станции был определен в соответствии с положениями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Общая стоимость контракта составляет 1,15 млрд рублей, сообщила пресс-служба СКИФ.

— Работая над станцией для СКИФ, ТПУ делает вклад как в ближайшее будущее, так и в дальнейшую перспективу, ведь в России будут создаваться и другие установки мегасайенс. На СКИФе отрабатывается очень широкий спектр технологий вокруг которого формируется сообщество научных и высокотехнологичных организаций, способных решать подобного рода задачи, — отметил директор Института катализа СО РАН, академик РАН Валерий Бухтияров.

Основная тематика станции — изучение сверхмалых объектов (микро и нано- уровень). На этой станции будет в полной мере задействован тот параметр Сибирского кольцевого источника фотонов, который позволяет причислять его к поколению 4+ — рекордно яркий электронный пучок с эмиттансом 75 пм∙рад. Именно это позволяет сфокусировать максимальный поток фотонов даже на очень маленький исследуемый образец и определить его характеристики с предельной точностью. Станция будет приспособлена и для диагностики электронного пучка в накопителе (прецизионное экспериментальное измерение размера источника и эффективного эмиттанса).

— Томский политех взаимодействует с коллегами из проекта СКИФ и прорабатывает тему синхротронных методов более двух лет. ТПУ имеет большой опыт по рентгеновскому инжинирингу, управлению синхротронными и импульсными пучками. В самое ближайшее время завершатся работы по эскизному проектированию будущей установки и созданию прототипа образца — компьютерной модели с высокой детализацией, — сказал ректор ТПУ, член Научно-координационного совета СКИФ Дмитрий Седнев.

На станции будут использоваться такие методы, как рентгеновская микроскопия и микротомография, совмещенные с высокоразрешающим сканирующим рентгенофлуоресцентным анализом и структурными исследованиями кристаллов под высокими давлениями.

Эти исследования необходимы в науках о Земле: на станции ученые будут изучать процессы глубинного минералообразования и рудообразования, механические и термодинамические свойства мантии Земли и их связи с сейсмичностью и вулканизмом. Также станция позволит проводить исследования глубинных процессов, приводящих к формированию и изменению магнитного поля Земли и других планет, а также моделировать состояния вещества в недрах планет-гигантов и экзопланет. Кроме того, здесь могут быть решены задачи материаловедения в части поиска новых сверхтвердых, высокоэнергетических и других функциональных материалов, а также модификации функциональных материалов в условиях высоких давлений и температур.

Причем описанные задачи могут носить как фундаментальный, так и прикладной характер. Так, исследование металлов платиновой группы на станции «Микрофокус» ЦКП «СКИФ» будет важно как для понимания процессов формирования мантии Земли, так и для оценки перспективности рудных месторождений. Концентрации и размеры частиц металлов этой группы, как правило, слишком малы (свыше 3 г м на тонну считаются промышленным месторождением), чтобы их можно было обнаружить с помощью обычных аналитических инструментов.

Еще одно преимущество синхротронных исследований на станции «Микрофокус» — неразрушающее воздействие на образцы. Следовательно, возможно изучение самых уникальных объектов.

Также важны перспективные исследования на экспериментальной станции «Микрофокус» для задач биомедицины и археологии.

Работы по созданию установки уже начались, их планируется завершить летом 2024 года, чтобы к концу 2024 года завершить монтажные и пуско-наладочные работы в экспериментальном зале СКИФ. Общий вес будущей установки — более 70 тонн, пояснили в пресс-службе ТПУ.

Напомним, в этомгоду уже проведены торги по выбору подрядчиков для строительства двух станций СКИФ. Интегратором станции «Диагностика в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне» стал Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН. Общая стоимость трех контрактов — 1,18 млрд рублей. В середине августа ФИЦ «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН» и Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН заключили два государственных контракта на разработку, изготовление, монтаж, шефмонтаж, шефналадку технологического оборудования экспериментальной станции «Быстропротекающие процессы». Общая стоимость контрактов составила 1,1 млрд рублей.

ЦКП «СКИФ» Института катализа СО РАН — проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения «4+», который строится в новосибирском наукограде Кольцово.

ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения. Всего в рамках первой очереди планируется построить 6 экспериментальных станций. До конца года Институт катализа планирует провести еще один тендер по выбору подрядчика для создания оборудования еще одной станции первой очереди, а в 2023 году — два тендера.

Ранее редакция сообщала, что в СО РАН запущена первая очередь линейного ускорителя для синхротрона СКИФ.