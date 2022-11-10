Определен подрядчик экспериментальной станции СКИФ для изучения сверхмалых объектов

Институт катализа СО РАН заключил государственный контракт на разработку, изготовление, монтаж, шефмонтаж, шефналадку технологического оборудования экспериментальной станции «Микрофокус» с Томским политехническим университетом.
Интегратор создания станции был определен в соответствии с положениями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Общая стоимость контракта составляет 1,15 млрд рублей, сообщила пресс-служба СКИФ.
— Работая над станцией для СКИФ, ТПУ делает вклад как в ближайшее будущее, так и в дальнейшую перспективу, ведь в России будут создаваться и другие установки мегасайенс. На СКИФе отрабатывается очень широкий спектр технологий вокруг которого формируется сообщество научных и высокотехнологичных организаций, способных решать подобного рода задачи, — отметил директор Института катализа СО РАН, академик РАН Валерий Бухтияров.
Основная тематика станции — изучение сверхмалых объектов (микро и нано- уровень). На этой станции будет в полной мере задействован тот параметр Сибирского кольцевого источника фотонов, который позволяет причислять его к поколению 4+ — рекордно яркий электронный пучок с эмиттансом 75 пм∙рад. Именно это позволяет сфокусировать максимальный поток фотонов даже на очень маленький исследуемый образец и определить его характеристики с предельной точностью. Станция будет приспособлена и для диагностики электронного пучка в накопителе (прецизионное экспериментальное измерение размера источника и эффективного эмиттанса).
— Томский политех взаимодействует с коллегами из проекта СКИФ и прорабатывает тему синхротронных методов более двух лет. ТПУ имеет большой опыт по рентгеновскому инжинирингу, управлению синхротронными и импульсными пучками. В самое ближайшее время завершатся работы по эскизному проектированию будущей установки и созданию прототипа образца — компьютерной модели с высокой детализацией, — сказал ректор ТПУ, член Научно-координационного совета СКИФ Дмитрий Седнев.
На станции будут использоваться такие методы, как рентгеновская микроскопия и микротомография, совмещенные с высокоразрешающим сканирующим рентгенофлуоресцентным анализом и структурными исследованиями кристаллов под высокими давлениями.
Эти исследования необходимы в науках о Земле: на станции ученые будут изучать процессы глубинного минералообразования и рудообразования, механические и термодинамические свойства мантии Земли и их связи с сейсмичностью и вулканизмом. Также станция позволит проводить исследования глубинных процессов, приводящих к формированию и изменению магнитного поля Земли и других планет, а также моделировать состояния вещества в недрах планет-гигантов и экзопланет. Кроме того, здесь могут быть решены задачи материаловедения в части поиска новых сверхтвердых, высокоэнергетических и других функциональных материалов, а также модификации функциональных материалов в условиях высоких давлений и температур.
Причем описанные задачи могут носить как фундаментальный, так и прикладной характер. Так, исследование металлов платиновой группы на станции «Микрофокус» ЦКП «СКИФ» будет важно как для понимания процессов формирования мантии Земли, так и для оценки перспективности рудных месторождений. Концентрации и размеры частиц металлов этой группы, как правило, слишком малы (свыше 3 г м на тонну считаются промышленным месторождением), чтобы их можно было обнаружить с помощью обычных аналитических инструментов.
Еще одно преимущество синхротронных исследований на станции «Микрофокус» — неразрушающее воздействие на образцы. Следовательно, возможно изучение самых уникальных объектов.
Также важны перспективные исследования на экспериментальной станции «Микрофокус» для задач биомедицины и археологии.
Работы по созданию установки уже начались, их планируется завершить летом 2024 года, чтобы к концу 2024 года завершить монтажные и пуско-наладочные работы в экспериментальном зале СКИФ. Общий вес будущей установки — более 70 тонн, пояснили в пресс-службе ТПУ.
ЦКП «СКИФ» Института катализа СО РАН — проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения «4+», который строится в новосибирском наукограде Кольцово.
ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения. Всего в рамках первой очереди планируется построить 6 экспериментальных станций. До конца года Институт катализа планирует провести еще один тендер по выбору подрядчика для создания оборудования еще одной станции первой очереди, а в 2023 году — два тендера.
Ранее редакция сообщала, что в СО РАН запущена первая очередь линейного ускорителя для синхротрона СКИФ.
Фото предоставлено пресс-службой СКИФ
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