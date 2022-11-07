За подобранный в электричке телефон сибиряку грозит пять лет колонии

Жительница Болотного обратилась в транспортную полицию с жалобой, что у нее пропал мобильный телефон стоимостью 20 тысяч рублей, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на УТ МВД по НСО. Как выяснилось, она обронила его в электричке, когда уснула.

— Правоохранители нашли и задержали подозреваемого в краже. Ранее судимый житель Новосибирской области на электричке ехал домой с работы. Он заметил бесхозный гаджет, убедился, что за ним никто не наблюдает и присвоил устройство себе. От симки избавился, покинув вагон электрички, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе допроса сибиряк пояснил, что приметил спящую женщину и телефон, который лежал на полу рядом с ней. Когда убедился, что сон сибирячки крепок, присвоил ее телефон и сбежал.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за кражу в значительном размере. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее редакция сообщала, что новосибирский суд вынес приговор местной жительнице за кражу семи млн рублей из забытой на улице сумки.