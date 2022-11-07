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За подобранный в электричке телефон сибиряку грозит пять лет колонии

  • 07/11/2022, 18:22
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За подобранный в электричке телефон сибиряку грозит пять лет колонии
Хозяйка телефона уснула и не заметила, как его обронила, чем и воспользовался злоумышленник.

Жительница Болотного обратилась в транспортную полицию с жалобой, что у нее пропал мобильный телефон стоимостью 20 тысяч рублей, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на УТ МВД по НСО. Как выяснилось, она обронила его в электричке, когда уснула.

— Правоохранители нашли и задержали подозреваемого в краже. Ранее судимый житель Новосибирской области на электричке ехал домой с работы. Он заметил бесхозный гаджет, убедился, что за ним никто не наблюдает и присвоил устройство себе. От симки избавился, покинув вагон электрички, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе допроса сибиряк пояснил, что приметил спящую женщину и телефон, который лежал на полу рядом с ней. Когда убедился, что сон сибирячки крепок, присвоил ее телефон и сбежал.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за кражу в значительном размере. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

 

Ранее редакция сообщала, что новосибирский суд вынес приговор местной жительнице за кражу семи млн рублей из забытой на улице сумки.

Фото Ростислава Нетисова

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : уголовное дело право и порядок кража


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