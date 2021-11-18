В Новосибирске будут судить руководителей строительной компании

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении денежных средств участников долевого строительства, сообщает пресс-служба ведомства.

Двух руководителей общества с ограниченной ответственностью Новосибирская строительная компания «Авантаж» обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

По версии следствия, в 2012-2020 гг. обвиняемые, действуя по предварительному сговору, привлекали от граждан денежные средства под видом гражданско-правовых сделок по реализации квартир в строящихся многоквартирных домах, расположенных в Ленинском районе Новосибирска.

— При этом злоумышленники не исполнили взятые на себя обязательства по передаче квартир в собственность граждан, причинив 158 потерпевшим ущерб в размере более 320 млн рублей, — уточнили в региональной прокуратуре. — Кроме того, обвиняемые причинили двум организациям-подрядчикам ущерб на сумму свыше 10 млн рублей, пообещав передать за выполненные ими работы квартиры в строящихся домах.

В ближайшее время Уголовное дело направят в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.