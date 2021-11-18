В Новосибирске не хватает рабочих для уборки снега

В мэрии Новосибирска прорабатывается вопрос о повышении оплаты труда работникам дорожно-эксплуатационных учреждений, занятых на снегоуборочной технике. Об этом в ходе заседания постоянной комиссии горсовета по городскому хозяйству сообщил, отвечая на вопросы депутатов о готовности дорожной отрасли к зиме, вице-мэр Олег Клемешов, оценивший уровень зарплат механизаторов и водителей муниципальных предприятий и учреждений как неконкурентоспособный по рынку. Как следствие — дефицит рабочих, несмотря на наличие, пусть тоже не в необходимом объеме, снегоуборочной техники.

— Мы сейчас смотрим по зимним надбавкам, чтобы как раз поддержать категорию водителей и механизаторов, — сообщает вице-мэр. — Кроме того, существуют механизмы привлечения сторонней техники. Этим механизмом уже с начала зимнего сезона активно пользуемся. В уборке дорожной сети будет участвовать и привлеченная техника. То есть ищем варианты, как компенсировать недостаток техники и профессионалов, которые должны на ней работать.

По информации мэрии Новосибирска, в настоящий момент укомплектованность ДЭУ водительским составом составляет 65%.

— В прошлом году, считаю, нехорошо сработали по уборке снега, — напоминает депутат Александр Мухарыцин. — В этом году такая же ситуация. То, что вы предлагаете увеличить водителям зарплату с 22 тысяч, надо было делать не завтра, а еще вчера. Как мы сможем убрать город при 86% износа техники и 37% укомплектованности?

— Понятно, что 65% недостаточно для того, чтобы содержать дороги, — считает Рыбин. — Сама процедура повышения зарплаты рабочим на какой вообще период рассчитана? Если это будет в течение 2021-2022 года, то о чем говорить?

О сроках говорит и коллега Мухарыцина, депутат Леонид Рыбин.

Напомним, что частично компенсировать недостаток техники и людей может передача уборки части городских территорий на аутсорсинг, однако старт соответствующего пилотного проекта запланирован не ранее следующего года.

В настоящее время, по информации мэрии Новосибирска, муниципальные предприятия насчитывают 467 единиц дорожной техники, предназначенной для работы в зимний период. Готовность техники, участвующей только в зимнем содержании улиц, — более 65%, круглогодичного содержания — более 80%. Полностью завершено переоборудование 67% техники. В содержании дорог задействованы от 100 до 200 рабочих — сотрудников дорожно-эксплуатационных учреждений, МКУ «Гормост» и Городского центра организации дорожного движения.