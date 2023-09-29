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В октябре усложнят ипотеку, а также введут новые штрафы и налог на гамбургеры

  • 29/09/2023, 10:30
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Какие законы начнут действовать с 1 октября 2023 года.
Какие законы начнут действовать с 1 октября 2023 года.

Индексация пенсий и зарплат

С 1 октября пенсии некоторых категорий граждан будут увеличены. В первую очередь, это коснется тех, кто проходил военную службу по контракту или приравненную к ней службу — в МВД, УФСИН, ФСБ, Росгвардии, МЧС, таможенных органах и других ведомствах. Этой категории пенсионеров выплаты проиндексируют на 10,5%. Зарплаты сотрудников силовых и военных ведомств также вырастут на 10,5%.

Кроме того, в два раза увеличится фиксированная часть пенсий (сейчас она составляет 7,5 тысяч рублей) для пенсионеров, которым в сентябре 2023 года исполнилось 80 лет. Размер ежемесячной фиксированной выплаты к страховой пенсии у них составит 15 134,66 руб.

Кроме того, вырастут зарплаты сотрудников госорганов, которые не являются госслужащими — на 5,5%. Среди них бухгалтеры, охранники, кассиры, водители, коменданты и экспедиторы. На те же 5,5% будет проиндексирована зарплата бюджетников.

Ужесточение требований к ипотеке

В России появился новый оператор платежных систем для переводов за рубеж

В России появился новый оператор платежных систем для переводов за рубеж

Банк России повышает с 1 октября 2023 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Это же правило будет применяться к закредитованным заемщикам. Как прокомментировали представители регулятора, мера направлена на ограничение рисков заемщиков и банков. Отмечается, что ранее принятые меры по ограничению рисков оказались недостаточными.

Напомним, первое ужесточение произошло 1 декабря 2022 года и коснулось ипотечных кредитов по ДДУ со взносом менее 10%. Последнее повышение коэффициента случилось 1 мая 2023 года и тоже затронуло квартиры, продаваемые в ипотеку по ДДУ, а на вторичном рынке — ипотеку с минимальным взносом от 10—15%.

Отказ от SWIFT

С октября российские банки обязаны при обработке переводов внутри страны использовать только отечественное программное обеспечение и сервисы. SWIFT, который ранее использовался в России, теперь можно применять только для международных переводов, при условии, что у банка сохранилась возможность для таких операций.

Подозрительные переводы

Участников СВО могут освободить от обучения в автошколе для получения водительского удостоверения

Участников СВО могут освободить от обучения в автошколе для получения водительского удостоверения

Центробанк с 1 октября 2023 года начнет получать от банков максимально полную информацию о фигурантах мошеннических переводов. Раньше они могли назвать лишь конечного получателя похищенного. По новым правилам, банки будут раскрывать информацию о спорных переводах по более чем 50 уникальным признакам.

Под подозрение будут попадать входы в интернет-банк из разных городов и регионов, а также нетипичные операции конкретного пользователя при входе с нового устройства.

Новые правила безопасности

С октября становится обязательной двухфакторная аутентификация на «Госуслугах». При входе на портал нужно будет ввести код из СМС-сообщения, даже если ранее пользователь отказывался от дополнительной аутентификации. В случае если у пользователя утерян доступ к номеру телефона, который был изначально привязан к аккаунту, поменять эти данные можно при личном визите в МФЦ.

Безналичный расчет за лом

Штрафы в 2-5 тысяч рублей не останавливают незаконный оборот металлов в Новосибирске

Штрафы в 2-5 тысяч рублей не останавливают незаконный оборот металлов в Новосибирске

С 1 октября 2023 года прием и сдача лома черных и цветных металлов, должна осуществляться только в безналичной форме.

Деньги будут поступать клиентам на банковские карты, а история операций — сохраняться в Сети. Предполагается, что поправки, которые были внесены в закон, позволят повысить прозрачность при приеме лома и отходов металлов, а также избавиться от «черных» игроков.

Водительские права в электронном виде

Водительские права можно будет предъявлять в электронном виде. Сервис запустят через приложение «Госуслуги Авто».  Однако, уточняется, что наличие удостоверения в бумажном виде по‑прежнему остается обязательным. Полная замена на электронный формат станет возможной только после внесения поправок в ПДД.

Налог на гамбургеры

В октябре налог с продажи сэндвичей, гамбургеров и чизбургеров составит 20%. Ранее некоторые сети использовали пониженную ставку налога, так как для гамбургеров не было отдельного налогового кода. Продавцы относили их к хлебобулочным изделиям недлительного хранения и платили НДС в размере 10%.

Новые штрафы

Госдума приняла законопроект о штрафах за навязывание потребителю допуслуг

Госдума приняла законопроект о штрафах за навязывание потребителю допуслуг

С 1 октября начнут действовать новые штрафы.  В законодательстве появились новые правила, связанные с призывом на военную службу. Так, теперь работодатель будет отвечать за неисполнение обязанности или неоказание помощи в информировании сотрудников о необходимости явки в военный комиссариат. За неисполнение закона для должностных лиц размер штрафа составит от 40 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 350 до 400 тысяч рублей.

Граждане, не явившиеся по повестке в военкомат без уважительной причины, могут быть наказаны штрафом в размере до 30 тысяч рублей.

Получение гражданства

С 26 октября вступает в силу новый Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации». Согласно документу, иностранным гражданам и лицам без гражданства, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, помимо требования о постоянном проживании на территории РФ (со дня принятия решения о выдаче вида на жительство в РФ и до дня подачи заявления о приеме в гражданство РФ в течение 5 лет), знания русского языка и предоставления необходимых документов, придется также подтвердить знание истории России и российского законодательства.

Ранее редакция сообщала, что с 12 октября за сбор грибов может грозить тюрьма.

Фото: freepik.com, katemangostar

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : штрафы Пенсия ипотека законодательство закон Госуслуги воинская служба


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