На «Звезде» открылось мобильное колесо обозрения

Мобильное колесо обозрения установили практически на берегу Обского водохранилища в пешей доступности от Академгородка.

— За три года своего существования аттракцион уже побывал у магазина «Лента» на Гусинобродском шоссе, на Левом берегу перед ТЦ «Континент», теперь вот мы решили поместить его на одном из лучших пляжей города, — отметил представитель собственника Павел КАЗАК.

По его словам, аттракцион сертифицирован в соответствии с действующим законодательством и отвечает всем требованиям безопасности.

На крайней точке высота подъема равна высоте двенадцатиэтажного дома. Сверху можно увидеть реку Обь, Советский район и Бердск. Дальность обзора с высоты человеческого роста составляет менее 5 км, а с высоты колеса обозрения — 30 метров — дальность обзора увеличивается до 20 км, пояснили в пресс-службе компании.

Напомним, мобильное колесо обозрения впервые было установлено в сентябре 2021 года на парковке магазина «Лента» на Гусинобродском шоссе. Там оно работало в тестовом режиме. В 2022 году колесо работало около ТЦ «Континент» в Ленинском районе Новосибирска. В 2022 году новосибирская разработка победила в одной из номинаций на международном конкурсе «Хрустальное колесо». Роман Казак — индивидуальный предприниматель. Реализовал проект парка аттракционов «Метро» в г. Сочи. В 2015 году построил колесо обозрения на Ключ-Камышенском плато.