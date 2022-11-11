В Новосибирске Димитровский мост разрушается после капремонта за 247 млн рублей

Капитальный ремонт на Димитровском мосту в Новосибирске был сделан четыре года назад. С 2018 года он пришел в ненормативное состояние, что вызывает массовое недовольство местных автолюбителей, которые все чаще жалуются на ямы и разрушение покрытия.

Руководитель новосибирского регионального представительства Федерации Автовладельцев России Вячеслав Ашурков пояснил изданию КП-Новосибирск, что по нацпроекту БКД за 247 миллионов рублей отремонтировали только верхнюю часть дорожного полотна. А причина возникновения многочисленных ям не в качестве дорожного покрытия, а в основе моста, которую тогда не ремонтировали.

— Там, где конструкция моста уже имеет износ, дорожная арматура местами пришла в негодность. На дороге возникают провалы, которые зависят не от качества асфальта, а от основания моста. Скорее всего, ямы будут появляться все чаще, — рассказал Вячеслав Ашурков.

Сейчас дороге требуется ямочный ремонт, считает эксперт. Это не решит проблему Димитровского моста, но облегчит положение на какое-то время.

Ранее редакция сообщала, что на основных магистралях в Новосибирске весной могут появиться новые ухабы.