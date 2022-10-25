На основных магистралях в Новосибирске весной могут появиться новые ухабы

В связи с предстоящим ухудшением погодных условий, на территории Новосибирска сворачиваются дорожные работы с использованием горячего асфальта. Такое распоряжение мэр Анатолий Локоть отдал в ходе оперативного совещания. Согласно ранее озвученной на совещании информации, в последнюю декаду октября ожидается резкое усиление ветра до 15-20 м/с и ночные заморозки от —3 до — 6 градусов. Дневная температура к концу недели составит 0—2 градуса. В четверг и пятницу текущей недели ожидается снег с дождем. Основной риск с учетом низких температур в ночное время — риск увеличения аварийных ситуаций на дорогах. В то же время несколько знаковых объектов, на которых до этого шли ремонтные работы, уже подготовили «сюрпризы» для автомобилистов.

Мэрия Новосибирска готовит массовые иски в суд к дорожным подрядчикам Прошу обратить внимание на состояние дороги, ямочного ремонта на Бердском шоссе и улице Большевистской — на участке от съезда с Октябрьского моста до развязки, — сказал, обращаясь к подчиненным, Анатолий Локоть. — Там появились рытвины. ДЭУ-1 пусть поработает, пока есть возможность, перед тем как войти в зимний период. Потому что по весне там появятся полноценные ухабы, опять будем иметь проблемы. Дорога — магистральная, движение — интенсивное

Неделей ранее пользователи паблика «АСТ-54» обратили внимание на аналогичные результаты ямочного ремонта на улице Ипподромской.

— Еще в понедельник яма была заделана, а на сегодняшний день там водителей уже поджидает отверстие шириной в 15 см, — рассказывали пользователи. — Мало того, что сделали отвратительно, так они еще и мусор с ямы просто выложили на тротуар и оставили.

Дорожные «сюрпризы» встречаются и на левом берегу.

— На улице Мира месяц назад дорогу закатали, — сообщала в комментариях местная жительница. — Теперь вся дорога — как полоса препятствий. Все решетки ливневки провалились и огорожены.

Автолюбители, проезжающие по отремонтированным в этом сезоне районным дорогам, тоже жалуются на то, что не убираются вырубки, которые делаются в асфальте для контроля качества проведенных работ. Объехать такие дыры в темное время суток при встречном движении невозможно.

Напомним, что упомянутые улицы — Большевистская и Ипподромская — вошли в пятилетнюю программу ремонта дорог, которую мэр представил депутатам горсовета Новосибирска в ходе сентябрьской сессии. Стоимость программы составляет 20,5 млрд рублей. При обеспечении необходимого финансирования его реализация должна была позволить до конца 2027 года отремонтировать более 540 км автодорог. Однако к середине октября программа «похудела» почти в 3 раза.

В настоящий момент, по информации мэрии, из 63 дорожных объектов на 58 работы завершены. В процессе — 4 объекта по программе «Безопасные и качественные автодороги» (Гусинобродское шоссе, улица Кедровая, дамба Октябрьского моста, улица Ипподромская), 1 объект по муниципальной программе — улица Маркса. В частном секторе работы закончены на всех 62 объектах. По тротуарам завершены 69 объектов из 72, в работе остаются объекты на улицах Турухановской, Магистральной и Праздничной, их предполагается завершить до конца месяца.

Ранее редакция приводила мнение эксперта относительно пятилетнего плана дорожного ремонта.