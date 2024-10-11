В НСО созданы особые условия при подписании контракта с Минобороны

Военный комиссар региона Евгений Кудрявцев поделился информацией о том, как улучшились условия для контрактников в области. Он отметил, что на федеральном и региональном уровнях, в частности губернатор Андрей Травников, активно работают над созданием более привлекательных условий для военнослужащих. Так, с 1 октября общая сумма, которую добровольцы получат при подписании контракта, возросла до одного миллиона рублей, включая 400 тысяч рублей из федерального бюджета и 600 тысяч рублей, определённые решением губернатора.

Кроме того, Евгений Кудрявцев отметил уникальную возможность для кандидатов в контрактную службу освоить специальность оператора БПЛА.