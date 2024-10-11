В Новосибирской области запущена крупномасштабная проверка цифровых навыков

Мероприятие проходит с 10 по 28 октября как в онлайн, так и офлайн форматах в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Правительство области создает несколько офлайн-мест на базе университетов и колледжей, где обучают специалистов в области информационных технологий.

Открытие проекта состоялось 10 октября в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики с участием министра цифрового развития Сергея Цукаря, который поприветствовал участников и сам прошел тестирование.

— С учетом быстрого развития технологий важно каждому из нас развивать цифровые навыки. Концепция цифровой гигиены должна стать такой же привычной, как мытье рук. Государство активно работает в области информирования о кибербезопасности. Цифровая грамотность — один из приоритетов правительства Новосибирской области. По поручению губернатора Андрея Травникова регион усилил профилактическую работу, информирование населения, направленное на борьбу с кибермошенниками, — отметил министр.

Тест включает вопросы по цифровому потреблению, безопасности, технологиям и финансовой грамотности и разработан для разных возрастных групп. Акция позволит каждому узнать свои навыки и сформировать индивидуальную стратегию развития. Тестирование доступно на платформе ЦифровойДиктант.рф до 28 октября.