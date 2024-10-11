Опубликовали тарифы новых транспортных карт в Новосибирске

Объявлены тарифы на проезд с помощью транспортных карт «СберТройка» в Новосибирске. Для новосибирцев будут доступны: стандартная, социальная или специальная — для школьников и студентов.

Стандартная карта предназначена для пользователей без льгот и даёт право на безлимитный проезд за 2650 рублей в месяц. Для школьников есть карта с 50-процентной скидкой на проезд, а для студентов — два тарифа: один с ограничением по количеству поездок и второй безлимитный, также по половинной цене.

Летом правительство региона сообщало, что в рамках договора между Минтрансом и ООО «СберТройка», подписанного в октябре 2023 года, к билетной системе будут подключены более 2200 единиц транспортных средств различных классов: автобусы, троллейбусы, трамваи.

Напомним, сейчас новосибирцы могут заплатить за проезд наличкой. В муниципальном транспорте и большей частью коммерческого проезд стоит 35 рублей. Оплата возможна по банковской карте по тому же тарифу. Кроме того, в городе действуют карты системы «Золотая Корона» (входит в группу ЦФТ). По этим картам работает скидка по ряду муниципальных маршрутов, когда вторая поездка на транспорте, совершенная в течение часа, обходится пассажиру бесплатно. Школьники ездят по картам со скидкой в 50%, есть льготы на поездки для студентов. Эти поездки субсидируются из бюджета.

Ранее редакция сообщала о том, что сбалансированное питание и бесплатный проезд для сотрудников.