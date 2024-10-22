Бастрыкин заинтересовался расселением аварийных домов в Новосибирске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту нарушения прав жителей Новосибирска.

В социальных сетях распространяется информация о том, что жители аварийных домов № 15, 17 и 19 на улице Ветлужской в Новосибирске уже долгое время ждут расселения. Они вынуждены проживать в условиях, представляющих опасность для их жизни и здоровья. Однако местные власти не предпринимают никаких действий для решения этой проблемы.

— По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело по статье «халатность», — говорится в сообщении СК России.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заслушает доклад руководителя регионального СК Евгения Долгалева о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее появилась информация, что жильцы домов могут быть расселены раньше запланированного срока — в 2025 году. Это стало возможным из-за вмешательства Бастрыкина, правозащитников и активному вниманию СМИ.

Жители сообщали о проблемах с канализацией: управляющая компания пробила дыру в подвале для прочистки, что привело к утечкам в грунтовые воды.

Несмотря на долгий процесс признания домов на Ветлужской аварийными, только в начале 2020 года они были включены в план расселения.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Малыгина написали коллективное письмо новосибирском губернатору.