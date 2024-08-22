Ситуацию с выбросами «Желдорреммаша» взял на контроль Александр Бастрыкин

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении природоохранного законодательства в Новосибирске. Как пояснил информационный центр СК России, через соцсети в следственный комитет поступило обращение о нарушении природоохранного законодательства в микрорайоне «Весенний».

— Вблизи жилых домов и детских образовательных учреждений функционирует локомотивный завод АО «Желдорреммаш», в результате деятельности которого в атмосферу на постоянной основе осуществляются выбросы токсичных веществ, —говорится в сообщении пресс-службы СК.

Как отмечается в сообщении, обращения граждан в уполномоченные органы результатов не принесли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Его расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, в начале 2024 года жители микрорайона «Весенний» опубликовали в соцсетях жалобу на владельцев электроремонтного завода «Желдорреммаш». В жалобе отмечалось, что выбросы от котельных завода загрязняют атмосферу. Жители подчеркивали, что пытаются решить этот вопрос с 2011 года. В департаменте энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска, со ссылкой на представителей завода, сообщили, что на предприятии ведутся работы по переводу котельных с угля на газ. Однако, точные сроки перехода на газовое топливо не назывались.

В июне представители завода распространили в соцсетях и СМИ сообщение о том, что сотрудники независимой лаборатории систематически проводят контроль параметров состояния атмосферного воздуха вокруг предприятия, а также отмечали, что превышения нормативов по оксиду серы и сероводороду приборами не обнаружены, а нормативы допустимых выбросов не превышены.

АО «Желдорреммаш» — сеть локомотиворемонтных заводов, на базе которых осуществляются все виды средних и тяжелых ремонтов локомотивов, производство комплектующих, выпуск новых тепловозов, уточняется на сайте предприятия. Компания образована в 2008 году на базе дирекции по ремонту тягового подвижного состава ОАО «РЖД» в рамках реализации структурной реформы на железнодорожном транспорте. В состав компании входят 8 локомотиворемонтных заводов и Новосибирское литейное производство.

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