Команду юных спортсменов спасли на трассе под Новосибирском

1 декабря в Барабинском района произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В транспорте находились юные спортсмены, возвращавшиеся после соревнований.

Сотрудники МЧС спасли 20 человек из автобуса, среди которых было 17 несовершеннолетних. Детей разместили в гостинице Куйбышева.

— Сегодня с утра спортсмены направлены на резервном автобусе в Новосибирск, — отметил Виктор Орлов, начальник ГУ МЧС России по региону.

Следует отметить, что на прошлой неделе, с 25 ноября по 1 декабря, сотрудники Главного управления МЧС России по Новосибирской области при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий оказали помощь 35 гражданам и спасли жизнь одного человека.

Напомним, что с начала года сотрудники МЧС по региону успешно справились с более чем 1700 авариями.

За января-октябрь 2097 человек получили травмы, 156 человек погибли, а 71 человек был спасён.

Ранее редакция сообщала о том, что три человека погибли в ДТП на Октябрьском мосту в Новосибирске.