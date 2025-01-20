В Новосибирске дольщики двух строительных фирм вышли на митинг

В понедельник, 20 января, на площадке у театра «Глобус» в центре Новосибирска состоялся пикет, на который вышли дольщики строительных компаний «Мегадом» и «Малоэтажная Сибирь». Люди остались без жилья, потому что застройщики остановили строительство индивидуальных жилых домов на уровне фундамента. В митинге приняли участие более 30 человек.

Пострадавшие, среди которых есть многодетные семьи, пенсионеры и родственники участников СВО, добиваются справедливости и приостановки выплат по кредитам на время разбирательств.

— «МегаДом» начал раскручиваться в 2024 году, везде была реклама. Всех привлекали, завлекали. Все это через ипотеки – 99 % людей. По ипотеке выделяли три транша от банка. Переводили их тогда, когда ставился фундамент застройщиком. Каждому клиенту поставили основание. После застройщик пропал, — рассказала Ксения Галкина Сибкрай.ru.

Из-за остановившегося строительства без домов остались примерно 130 человек. Общий ущерб — около 300 миллионов рублей.

При этом многие брали кредит на 90 % и остались в долгу перед банком на примерно пять миллионов рублей.

В октябре 2024 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о мошенничестве бывшего учредителя и директора строительной фирмы ООО «МегаДом» Евгения Мельникова. Предприниматель был задержан и отправлен в СИЗО. В ноябре стало известно о его смерти.

В похожей ситуации оказались 32 семьи, которые доверили строительство своих домов алтайскому застройщику «Малоэтажная Сибирь». Бизнесмен Иван Заикин также не выполнил обязательства. В октябре 2024 года в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. На данный момент он находится в СИЗО. В декабре он подал иск на самобанкротство в Арбитражный суд Алтайского края.

— Мы хотим, чтобы банк пошел на встречу. Мы сейчас платим практически за воздух. Хотим, чтобы нам сдвинули сроки по сдаче домов, когда мы реально сможем построить. В идеале, конечно, чтобы приостановили, заморозили платежи ипотечные хотя бы на время судебных разбирательств, потому что денег у нас нет, — пояснила Сибкрай.ru многодетная мать Елена Топорнина, семья которой сейчас должна банку около 4,5 миллиона рублей.

По ее словам, обманутые ИЖСники на сегодняшний день не защищены. Обращения в приемную губернатора пока ни к чему не привели. Её семья сейчас живет в своей квартире, но переживает, что рано или поздно из-за ипотеки им придется продать единственное жилище.

На митинг 20 января пришли около 30 человек. Следующий шаг обманутые сибиряки собираются проработать в феврале.

По итогам восьми месяцев 2024 года в Новосибирской области выдано 5368 ипотечных кредитов под ИЖС. Это 14 место в РФ и в целом соответствует положению региона в объеме строительства ИЖС, констатирует независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев. В структуре кредитования ИЖС в регионе 71% приходится на займы под строительство ИЖС и 29% на приобретение уже готовых домов.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «МегаДом» зарегистрировано 27 июля 2023 года в р-н, дп Кудряшовский Новосибирской области Евгением Мельниковым. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — «Строительство жилых и нежилых зданий». В октябре 2024 года учредителем компании стал Виктор Рычков. С 16 октября он сменил Евгения Мельникова и стал директором компании. Согласно финансовой отчетности ООО «МегаДом» за 2023 год, выручка компании составила 77 млн рублей, чистая прибыль — почти 1,4 млн рублей.

ООО Строительная компания «Малоэтажная Сибирь» образовано в октябре 2022 года в Барнауле (Алтайский край) Валентиной Заикиной. Уставной капитал компании —20 тысяч рублей. Основной вид деятельности — «Строительство жилых и нежилых зданий». С 19 августа 2024 года компания перешла в собственность Ивана Заикина. Он же является ее директором. 24 декабря предприниматель подал заявление на банкротство в Арбитражный суд Алтайского края.

Ранее редакция сообщала, что застройщиков коттеджных поселков Новосибирска обяжут строить детсады и школы. Требования по обеспечению ИЖС социальной инфраструктурой в регионе ужесточаются.