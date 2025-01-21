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Игроки рынка готовятся к дифференциации

  • 21/01/2025, 09:00

Артем Быков, генеральный директор Moneyman:

Игроки рынка готовятся к дифференциации— Среди задач на 2025 год можно назвать адаптацию к обширным регуляторным нововведениям, которые вступят в силу. К основным из них можно отнести снижение предельного порога переплаты по займу со 130% от тела долга до 100% (так называемые «иксы»), включение в расчет величины среднемесячного платежа по займу задолженности клиента по всем требованиям и платежам, новые требования к формированию кредитных досье и ряд других.

Также одной из ключевых задач станет адаптация к готовящейся дифференциации игроков рынка в зависимости от типов продуктов согласно предложениям из консультационного доклада ЦБ. Речь идет о разделении на компании целевого финансирования, которые кроме работы с бизнесом могут выдавать POS, BNPL и целевые займы с ограничением по ПСК на уровне 100%, компании предпринимательского финансирования и МФК. Работа с каждой категорией предполагает отличия в рентабельности, настройках скоринговых систем, целевой аудитории, уровне спроса, рекламно-маркетинговых тратах, возможных «аппетитах» кредиторов к риску. Таким образом, часть компаний будут искать для себя возможности начать работу в направлениях и рынках, в которых ранее они не были представлены, но в которых в той или иной степени уже давно работают зрелые игроки.

Рынок продолжит смещать выдачи в среднесрочный Installment-сегмент займов, доля краткосрочных PDL-ссуд будет постепенно сокращаться. За счет увеличения средних сроков займов и одновременного снижения ежемесячных платежей, что положительно сказывается на уровне предельной долговой нагрузки клиентов в моменте, у компаний будет больше возможностей для соблюдения ужесточившихся требований в части макропруденциальных лимитов.

Фото предоставлено компанией Moneyman, из личного архива компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия

Теги : рынок микрофинансирования МФО займы онлайн


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