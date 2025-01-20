Приток мигрантов в Новосибирск на 5000 превысил отток

За январь – октябрь 2024 года, по предварительным данным Новосибирскстата, в регион прибыли 54 985 человек, а покинули область 49 906. В итоге миграционный прирост составил 5 079 человек. Для сравнения, годом ранее за тот же период он составил 4 049 человек. Об этом сообщил Om1 Новосибирск со ссылкой на Новосибирскстат.

По данным ведомства, миграция остаётся одним из ключевых факторов, компенсирующих снижение численности населения региона, вызванное естественной убылью. По итогам 2023 года общее количество жителей Новосибирской области уменьшилось до 2 789,5 тысячи человек. Естественная убыль населения за прошлый год составила 9 693 человека.

Напомним, по итогам 11 месяцев 2024 года смертность в Новосибирской области в полтора раза превысила рождаемость. Темпы естественной убыли населения в регионе вернулись к ковидным годам, а рождаемость продолжает падать.

По итогам 2024 год население региона сократится на 6,5 тысяч человек (до 2785,3 тысяч человек), прогнозировал на публичных слушаниях о бюджете региона на 2025-2027 годы министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Ранее редакция сообщала, что по данным МВД, в Новосибирскую область в 2024 году въехало более 400 тысяч иностранцев.