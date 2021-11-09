В «Новосибирскхлебопродукте» сменился ключевой акционер

Доля одного из крупнейших акционеров АО «Новосибирскхлебопродукт» в компании сократилась более чем в два раза. Как говорится в раскрытии информации, в прямом распоряжении Владимира Арбатского ранее находилось 850 акций, которые давали право на 56,67% голосов. После продажи части пакета в собственности бизнесмена осталось 330 акций или 22% голосов. Покупателем выступил Игорь Лапай. Сейчас ему принадлежит 1020 акций или 68% голосов (ранее 500 акций, 33,33% голосов). Акционером компании также является руководитель «Новосибирскхлебопродукта» Сергей Соколов.

По данным Seldon.Basis, Игорь Лапай является руководителем (ликвидатором) двух организаций — ООО «Татарский элеватор» и ООО «Гранит», а также учредителем 5 компаний, помимо уже перечисленных в этот список входят ООО «Усть-Таркское ХПП», ООО «Татарскзернопродукт».

Владимиру Арбатскому принадлежит ООО «НХП-Экспорт», где он является руководителем. Также предприниматель возглавляет ООО «Калачинскхлебопродукт» (Омская область).

АО «Новосибирскхлебопродукт» является трейдинговой компанией агропромышленного направления. Работает на рынке с 2004 года. Совокупная элеваторная мощность — 130 тысяч тонн, 7 направлений экспорта, говорится на сайте компании. Финансовые показатели за 6 месяцев 2021 года: выручка компании от реализации продукции составила почти 2,8 млрд руб., (+90,7% АППГ). Чистая прибыль выросла на 61,8%, до 84,4 млн руб. Валовая рентабельность компании за 6 месяцев 2021 года составила 20,7%, рентабельность по реализации — 4,6%, по чистой прибыли — 3,1%. Финансовый долг эмитента по итогам полугодия достиг значения 556,7 млн руб. (51,8% валюты баланса). Уровень долговой нагрузки низкий: долг/выручка — 0,1х, долг/капитал — 1,55х, долг/прибыль от реализации — 2,17х.

В августе 2020 года «Новосибирскхлебопродукт» разместил дебютный выпуск облигаций. Спрос на 30% превысил предложение. Всего было 90 заявок, удовлетворены 65. Из 70 млн рублей выпуска облигации на сумму 35 млн приобрел АО «МСП Банк» (банк с госучастием) как институт развития. Остальные инвесторы приобретали облигации на сумму от 1 млн рублей и выше. Ставка привлечения составила 12,5% годовых. Со второго года она рассчитывается по формуле: учетная ставка ЦБ +7%, но не более 12% годовых. Привлеченные средства компания направила на пополнение оборотного капитала.