Сапсерферы в новогодних костюмах покорили Обь во время урагана в Новосибирске

Сибиряки настолько суровые, что даже зимой готовы ловить волну и кататься на сапе. Снежная погода только добавляет шарма такому увлечению, а ураган ― адреналина.

В предпоследний день уходящего года состоялся традиционный заплыв в праздничных костюмах.

― Мы уже в четвертый раз так провожаем год. Сегодня стартовали с закрытой акватории в Кудряшах. Штормовая погода, конечно, напугала некоторых участников, поэтому на воду спустилось только 20. Но все они были в новогодних костюмах. Преобладала русская тематика ― Деды Морозы, Снегурочки, Петрушки, русская красавица в кокошнике. Среди них затесался Супермен, ― рассказали Infopro54 в клубе «Сап-Новосибирск».

Среди участников была замечена парочка ребят из Томска. Все остальные смельчаки ― местные.

Сильный ветер подгонял сапбордистов в спину, а некоторых сбивал с ног. Приходилось вставать на колени, чтобы не нырнуть в ледяную речку.

― Некоторые немного окунулись, но никто не замерз. Спортсмены укутались в три слоя одежды и предусмотрительно облачились в гидрокостюмы, ― добавили в клубе.

После полуторачасовой прогулки участников на берегу ждали теплый чай и безалкогольный глинтвейн. Можно считать, что 2023 год новосибирцы проводили смело и достойно.

Ранее редакция писала, что в Новосибирске устраняют последствия предновогоднего шторма.