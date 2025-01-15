В Новосибирске ГАИ перекрыла улицу из-за сильного пожара в коттедже

В социальных сетях жители Новосибирска пишут о проблемах с движением на улице Волочаевской.
В паблике АСТ-54 очевидцы сообщили, что сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по улице.
По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар произошёл в частном двухэтажном доме с мансардой. Когда первые пожарные прибыли на место, горение происходило в гараже, который находился под большей частью жилого дома.
Из-за порывов ветра огонь быстро распространился по всей площади здания, включая кровлю и мансардный этаж. Мансардный этаж уже обрушился, хозяева дома не пострадали.
Спасатели продолжают тушить пожар. На месте создали штаб. В ликвидации пожара задействованы 43 человека и 13 единиц техники.
Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском сгорело придорожное кафе. Четверо работников кафе успели эвакуироваться из горящего здания.
Источник фото: АСТ-54
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