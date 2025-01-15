Мать, бросившую сына в квартире на два дня, освободили от наказания в Новосибирске

В Новосибирске суд освободил от ответственности мать, которая заперла 8-летнего сына в квартире и не кормила его.

Как установили в суде, женщина не заботилась о здоровье и благополучии своего ребёнка, не водила его в школу и не обеспечивала ему необходимое питание.

— Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 95 000 рублей, — говорится на сайте Советского районного суда.

Суд принял во внимание, что с марта по декабрь 2024 года женщина находилась под стражей. В результате штраф ей был отменён. Приговор остался без изменений.

Напомним, ЧП случилось в доме на улице Сиреневой. Соседи услышали, как ребёнок зовёт на помощь с балкона и просит еду. Они вызвали спасателей и участкового. Сотрудники МЧС проникли в квартиру, в которой находился мальчик, через соседний балкон.

— Он рассказал, что уже двое суток ничего не ел и ждал маму. Ребенка покормили, оказали психологическую помощь и передали полицейским, — прокомментировали в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Вскоре сотрудники МВД выяснили, где находится мать мальчика. Её задержали и опросили. Оказалось, что 30-летняя Наталья К. вместе с сыном приехала в Новосибирск около месяца назад из Гурьевска Кемеровской области.

Ранее редакция сообщала о том, что суд простил мать двоих детей, погибших на пожаре в Новосибирске. 24-летняя сибирячка признана невиновной по статье за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.