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Мусорные полигоны в Новосибирске подорожали в два раза

  • 15/01/2025, 13:15
Автор: Юлия Данилова
Мусорные полигоны в Новосибирске подорожали в два раза
Срок их ввода в эксплуатацию сдвинулся на два года

Вопрос о подорожании концессионных мусорных полигонов на комитете по ЖКХ регионального парламента поднял зампредседателя комитета Вадим Агеенко. Он сообщил, что 28 декабря 2024 года состоялось заседание вновь созданной рабочей группы, которая курирует строительство в области полигонов для утилизации и сортировки твердых коммунальных отходов. Речь идет о 6 полигонах, в том числе, двух основных — левобережном и правобережном.

— Меня насторожила прозвучавшая на рабочей группе информация. В частности, о том, что стоимость полигона в Верх Туле может вырасти с 3 до почти 7 млрд рублей. Кроме того, предлагается сместить срок ввода объектов с декабря 2025 на конец 2027 года, —заявил Агеенко

Он предложил более детально рассмотреть вопрос о реализации этой концессии на комитете по ЖКХ. Кроме того, депутат настаивает на изучении деятельности регионального оператора и концессионера «Спецавтохозяйства», который уже на полгода просрочил разработку проектной документации по концессионным полигонам.

В разговоре с корреспондентом Infopro54 Агеенко уточнил, что даже прежняя стоимость объектов в 3,2 млрд рублей была завышенная и он доказывал это с документами на заседании рабочей группы. Свою подпись под дорожной картой с той стоимостью, которую выдвигают за полигоны сейчас, он ставить категорически отказался.

— Как можно говорить о ценах, если еще нет проектной документации? Как полигон с ангарами из сэндвич-панелей, транспортерами и котлованом может стоить дороже самой крупной полностью оснащенной школы, которую мы сдали в прошлом году в Верх-Туле? Учреждение образования на 1100 мест обошлось бюджету в 3 млрд рублей? Кто выставляет такие запредельные цены? Все комплектующие, которые используются при создании полигонов, — отечественные. Там нечему так дорожать! — заявил Вадим Агеенко.

По словам депутата, он предложил расторгнуть договор с концессионером, который не справился с подготовкой ПСД и строить полигоны за счет бюджетных средств.

— По моим оценкам, полигон обойдется от силы в 2- 2,1 млрд рублей. Причем строится он будет два года. И начать можно с правобережного, где более серьезная ситуация со складированием отходов. Это потребует от бюджета около 700 млн в год. Мы огромные проекты реализуем в области, неужели не найдем столько средств, чтобы не зависеть от концессионера?! — говорит депутат.

Он напомнил, что в надежде на различных концессионеров с 2016 года область не построила ни одного нового полигона.

Напомним, между ППК РЭО и МУП «Спецавтохозяйство» заключены концессии на ряд объектов обращения с ТКО в регионе:

  • объект захоронения с мусоросортировочным комплексом «Верх-Тула» мощностью обработки 300 тысяч тонн в год, утилизации — 135 тысяч тонн в год, размещения — 120 тысяч тонн в год;
  • объект захоронения с мусоросортировочным комплексом «Раздольное», мощностью обработки 330 тысяч тонн в год, утилизации — 148,5 тысячи тонн в год, размещения — 130 тысяч тонн в год.

В июле 2024 экспертиза зарубила проектную документацию левобережного мусорного полигона под Новосибирском.

Ранее редакция сообщала о том, что 90% стоимости концессионных полигонов в Новосибирске обещал профинансировать ППК РЭО. Но речь шла о 3 млрд рублей на объект. 

Фото Infopro54, автор: Татьяна Краснова.

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : утилизация ТКО полигон концессия


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