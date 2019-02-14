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В регионе будет организовано сборочное производство МТЗ

Договоренность достигнута по итогам рабочей встречи главы региона Андрея Травникова с генеральным директором ОАО «Минский тракторный завод» Фёдором Домотенко.
  • 14/02/2019, 20:45
В регионе будет организовано сборочное производство МТЗ

Рабочая встреча губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с генеральным директором ОАО «Минский тракторный завод» Фёдором Домотенко прошла на площадке Российского инвестиционного форума-2019 в Сочи, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Основной темой встречи стала организация на территории Новосибирской области сборочного производства, техники и навесного оборудования, разработанного белорусскими инженерами.

Андрей Травников подчеркнул, что сегодняшние переговоры стали продуктивным продолжением сотрудничества в рамках соглашений и договорённостей, достигнутых в январе в Минске.

Тогда же было подписано соглашение о совместной деятельности (социальном партнёрстве) между федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет» и ОАО «Минский тракторный завод». Предметом соглашения стала возможность прохождения производственной практики и стажировок на заводе преподавателями и студентами НГАУ, организации курсов переподготовки (согласно действующим лицензиям) на базе университета, согласно потребностям дилерских центров завода. С белорусской стороны соглашение подписал гендиректор ОАО МТЗ Фёдор Домотенко, с новосибирской стороны – проректор по учебной работе НГАУ Владислав Бабин.

Добавим, что в Новосибирской области с 2004 года функционирует ООО «Торговый дом МТЗ-Сибирь» – дочернее предприятие Минского тракторного завода. Общество занимается оптовой и розничной реализацией продукции МТЗ и иных белорусских заводов на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов Российской Федерации. Ежегодно новосибирский Торговый дом реализует около 2500 тракторов производства ОАО МТЗ.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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