В Новосибирске готовят новогодние подарки для луганских детей

По линии двух департаментов мэрии (департамента культуры и спорта и молодёжной политики и департамента образования) готовится праздничная программа для детей из подшефного Беловодского района ЛНР РФ. Одним из самых масштабных её пунктов станет посещение Новосибирска луганскими школьниками.

— Формируется группа 100 детей, 10 сопровождающих, — говорит вице-мэр Анна Терешкова. — Это дети от 9 до 13 лет, не сильно взрослые, когда у них другие интересы, и не сильно маленькие, потому что предстоит большой, серьёзный приезд. Выезд запланирован на 17 декабря. Автобус довозит детей до Ростова, далее они едут поездом. Есть предварительная договорённость с РЖД о том, что будут два дополнительных вагона и вагон-ресторан. Дети будут проживать в Новосибирске в гостинице «Азимут» по 26 декабря.

В Новосибирске для беловодских школьников подготовлены экскурсии, посещение краеведческого музея, Академгородка, дельфинария и оперного театра, съезда Дедов Морозов.

Одновременно, как рассказывает вице-мэр, готовятся подарки и для оставшихся дома юных беловодцев — детсадовцев и детей до 3 лет.

— Мы хотим, чтобы подарки ушли в Беловодск из Новосибирска где-то ориентировочно на 17 декабря, — говорит Анна Терешкова.

Более старшие беловодцы в качестве отдельного подарка получат книги на русском языке — от сказок до классической литературы.

— Акция «Русская литература» не менее важна, чем новогодние подарки, — говорит глава города Анатолий Локоть. — Я в ней лично поучаствую.

По информации мэрии Новосибирска, в Беловодском районе ЛНР проживает 1,6 тыс детей школьного возраста, 338 детсадовцев и 161 ребёнок в возрасте до 3 лет.

Напомним, что Новосибирская область взяла шефство над Беловодским районом Луганской народной республики в конце мая. По результатам референдума в начале сентября ЛНР вместе с Донецкой народной республикой, Запорожской и Херсонской областями вошла в состав РФ.

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