Рекламодателям

В Новосибирске готовят новогодние подарки для луганских детей

  • 15/11/2022, 09:19
Автор:
новогодние подарки
Наиболее масштабный из них — праздничная поездка в Новосибирск.

По линии двух департаментов мэрии (департамента культуры и спорта и молодёжной политики и департамента образования) готовится праздничная программа для детей из подшефного Беловодского района ЛНР РФ. Одним из самых масштабных её пунктов станет посещение Новосибирска луганскими школьниками.

Формируется группа 100 детей, 10 сопровождающих, говорит вице-мэр Анна Терешкова. Это  дети от 9 до 13 лет, не сильно взрослые, когда у них другие интересы, и не сильно маленькие, потому что предстоит большой, серьёзный приезд. Выезд запланирован на 17 декабря. Автобус довозит детей до Ростова, далее они едут поездом. Есть предварительная договорённость с РЖД о том, что будут два дополнительных вагона и вагон-ресторан. Дети будут проживать в Новосибирске  в гостинице «Азимут» по 26 декабря.

В Новосибирске для беловодских школьников подготовлены экскурсии, посещение краеведческого музея, Академгородка, дельфинария и оперного театра, съезда Дедов Морозов.

Одновременно, как рассказывает вице-мэр, готовятся подарки и для оставшихся дома юных беловодцев — детсадовцев и детей до 3 лет.

Мы хотим, чтобы подарки ушли в Беловодск из Новосибирска где-то ориентировочно на 17 декабря, говорит Анна Терешкова.

Более старшие беловодцы в качестве отдельного подарка получат книги на русском языке — от сказок до классической литературы.

Акция «Русская литература» не менее важна, чем новогодние подарки, — говорит глава города Анатолий Локоть. Я в ней лично поучаствую.

По информации мэрии Новосибирска, в Беловодском районе ЛНР проживает 1,6 тыс детей школьного возраста, 338 детсадовцев и 161 ребёнок в возрасте до 3 лет.

Напомним, что Новосибирская область взяла шефство над Беловодским районом Луганской народной республики в конце мая. По результатам референдума в начале сентября ЛНР вместе с Донецкой народной республикой, Запорожской и Херсонской областями вошла в состав РФ.

 

Ранее редакция сообщала, как пройдёт Новый год в Новосибирске для его жителей.

Фото — monicore

226

Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск Беловодский район

Теги : Новый год новогодние подарки Беловодский район


Спецоперация на Украине

Мобилизованные получат выплаты за декабрь заранее
14/11/22 16:11
Производство на бердской обувной фабрике могут возобновить для нужд спецоперации
11/11/22 10:29
Новосибирский бизнес закупил для мобилизованных аптечки
10/11/22 12:21
ремонт дорог

17 улиц отремонтируют в Новосибирске в 2023 году

Пока на эти цели планируется направить 1,2 млрд рублей.
Читать статью >>
Ремонт тротуаров

В Новосибирске увеличат расходы на тротуары

Сейчас идет обсуждение суммы финансирования этих работ.
Читать статью >>
новосибирские вузы

В новосибирских вузах увеличат число бюджетных и целевых мест

В регионе активизируют работу по привлечению абитуриентов на наиболее актуальные для экономики специальности.
Читать статью >>
горнолыжный курорт

Горнолыжный курорт ««Шерегеш» первым в России открыл зимний сезон

Власти региона рассчитывают на увеличение турпотока в 3,5 раза, по сравнению с 2021 годом.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Виктор Толоконский, политик и общественный деятель, специалист в сфере государственного и муниципального управления

«Когда мы говорим о будущем, важно, чтобы человек видел себя в этом будущем»

Виктор Толоконский, известный политик и общественный деятель, уникальный специалист в сфере государственного и муниципального управления, человек, для которого Новосибирск стал судьбой, — о том, почему власти, бизнесу и обществу нужно меняться.
Все материалы
Лента новостей

По Зыряновскому путепроводу открыли движение

14/11/2022, 19:02

17 улиц отремонтируют в Новосибирске в 2023 году

14/11/2022, 18:08

С 1 декабря на 9% подорожают жилищно-коммунальные услуги

14/11/2022, 17:16

В Новосибирске увеличат расходы на тротуары

14/11/2022, 17:05
Популярное

Стало известно, куда россияне массово устремились на новогодние каникулы

14/11/2022, 16:22

Зарубежные бренды алкоголя поделились на тех, кто ушел, выжидает и остался

14/11/2022, 14:42

В Новосибирске реку заволокло грязной плёнкой, которая напугала местных жителей

14/11/2022, 10:25

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Предпринимателям выдают овердрафты под 12% годовых

14/11/2022, 17:41

Интернет-банк ВТБ Бизнес стал проектом года по версии CNews Awards

14/11/2022, 16:52

ВТБ первым публично представил операции в цифровых рублях в своем мобильном приложении

14/11/2022, 11:59

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска