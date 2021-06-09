В Новосибирске готовятся новые «скверные» акции

Апелляционная инстанция начала рассматривать решение суда Советского района, вынесшего обвинительное решение в отношении депутата горсовета Натальи Пинус за «организацию массового мероприятия». О начале рассмотрения дела в апелляционной инстанции Пинус сообщила на своей странице в соцсети.

— Мы представили облсуду новые вводные, — пишет депутат. — В результате заседание отложили до 30 июня.

Напомним, что поводом для судебного разбирательства послужило участие Пинус в числе активистов Советского района в серии одиночных пикетов против застройки части территории, предполагаемой под «Сквер на Демакова», которую, как полагают активисты, подразделения городской власти продали частной компании-застройщику по заниженной цене.

— После 20 лет манипуляций с лесными участками в марте 2021 многоэтажная застройка в бору оказалась внесена в генплан города, — рассказывают общественники. — За несколько дней в защиту соснового бора, за придание ему охранного статуса подписались более 4 тысяч жителей микрорайонов Щ и Нижняя Ельцовка. Но инициативной группе граждан, по поручению губернатора был направлен отказ в создании особо охраняемой природной территории «лесной парк» между Нижней Ельцовкой и Щ. Не вдаваясь в пояснения, замгубернатора (Владимир Знатков. — Ред.) сообщил, что в лесу они планируют трассу… А застройка-де небольшая.

Одновременно жители Советского района готовятся к серии новых акций из-за ситуации с местными зелеными зонами. Об этом они сообщают в сообществе в соцсети «Против транзита через Нижнюю Ельцовку». В данном случае активисты намерены опротестовать решение правительства Новосибирской области, запретившего создание особо охраняемой природной зоны — лесного парка — между микрорайонами Нижняя Ельцовка и Щ. Поводом к этому послужила ситуация вокруг бывшего оздоровительного лагеря «Юный медик», где предполагается жилая застройка, и, как уже сообщалось, компания-застройщик уже начала уничтожать зеленые насаждения. А вскоре, как узнали активисты, здесь появится еще и проезжая часть.

Изначально, как рассказала в комментарии изданию активист Василиса Мальцева, представляющая ТОС «Малая Родина», был запланирован митинг возле областного правительства с участием 1,5 тысячи человек. Однако его инициаторам предсказуемо было отказано в проведении.

— Жители подавали уведомление о проведении митинга в пятницу, 4 июня, — сообщает собеседник издания. — Организатор акции получил отказ, разумеется, по «ковидным» ограничениям. Обсуждаем варианты акций, которые не караются в этой ситуации законом.

Один из вариантов мирного развития событий предлагает депутат горсовета Виктор Стрельников, направивший на имя губернатора Андрея Травникова обращение с просьбой организовать и провести рабочую встречу с общественниками и обсудить перспективы скандальной территории.

— Территория входит в границы моего округа, а перспектива ее застройки является катализатором протестных настроений, — говорится в обращении депутата. — Леса Советского района по своему рекреационному значению равноценны Заельцовскому бору. Однако, мы видим двойные стандарты в правоприменительной практике закона об ООПТ. Очевидно, это связано с тем, что один бор соседствует с правительственными дачами, другой — является «бесплатным санаторием» для жителей типовых панельных девятиэтажек.

Напомним, что ранее территорию бывшего детского лагеря планировалось прописать в генплане как зону рекреации, а после принятия генплана в 2021 году она оказалась в зоне, допускающей жилую застройку.