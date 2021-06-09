Новосибирская интернет-компания вышла на рынок широкополосного интернета в Игарке

Игарка стала третьим городом в арктическом поясе Красноярского края, после Норильска и Дудинки, жителям которого теперь доступен широкополосный интернет. Оптоволоконный кабель обеспечивает 100% покрытие города. Планируется, что к концу 2021 года количество абонентов в Игарке вырастет до двух тысяч. Максимальная скорость соединения — 50 Мбит/сек, стоимость безлимитного пакета на месяц — около 2 тыс. руб. Также «НОРКОМ» предоставляет жителям Игарки услуги интерактивного телевидения. Ранее жители города пользовались спутниковым и мобильным интернетом, обеспечивавшим более низкую скорость соединения при более высоких тарифах.

— Игарка была одним из шагов на пути к восстановлению «цифрового равенства» северных территорий. Мы планируем дальнейшее обеспечение качественной связью отдаленных районов Сибири, — отметил Александр Шиляев, генеральный директор телеком-оператора «Сибирские сети».

Генеральный директор оператора связи «Единство» (магистральный оператор) Татьяна Мохова добавила, что жителям Игарки доступна наиболее востребованная часть сервисов, такие как телемедицина, дополнительное школьное образование.

— Создание инфраструктуры связи и телекоммуникаций — одна из основных задач по развитию заполярных территорий. На сегодняшний день из 72 населенных пунктов в арктическом поясе Красноярского края доступом в интернет обеспечены 53. Также свой вклад в обеспечение отдаленных районов региона доступной и быстрой связью вносят частные компании, — заявил министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.