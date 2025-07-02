Заявления на участие в выборах в Новосибирской области подали 27 человек

Новосибирский избирком продолжает принимать заявления от желающих побороться за мандаты депутатов регионального Заксобрания и горсовета Новосибирска. На 2 июля в облизбирком поступило более 30 заявлений.

По данным Государственной автоматизированной системы «Выборы» (ГАС «Выборы») заявления на участие в выборах в Заксобрание подали 6 самовыдвиженцев: заместитель директора Института политики и технологий Михаил Большов (претендует на округ №37), директор ОПФ «Фонд содействия образованию» Андрей Везнер (округ№32), главный врач ГАУЗ «Городской клинической поликлиники №1» Сергей Дорофеев (округ №38), руководитель группы АО «СОГАЗ» Александр Емельянов (округ №32) и самозанятая из города Бердска Дарья Шапран (округ №37).

Примечательно, что среди самовыдвиженцев также оказался и действующий депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вячеслав Илюхин, который в 2020 году был избран от партии «Родина». В настоящий момент он является одним из трех депутатов регионального парламента, которые не входят ни в одну фракцию. В избирательной кампании 2025 года Илюхин планирует бороться как за место в Заксобрании (округ №24, так и в горсовете Новосибирска (округ №17).

Стоит отметить, что заявления на участие в выборах в горсовет в качестве самовыдвиженцев подали и два помощника депутата Илюхина — Сергей Большаков (округ №13) и Татьяна Шенрок (округ №15).

Участвовать в обеих избирательных кампаниях, также как и Илюхин, решили Михаил Большов, который будет бороться за мандат депутата городского совета Новосибирска восьмого созыва по 45 округу, а также Андрей Везнер Александр Емельянов — по округу №35.

Всего в ГАС «Выборы» значатся 25 кандидатов в горсовет Новосибирска. В качестве самовыдвиженцев значатся: студентка НГУ Ольга Байкалова (округ №20), безработный Павел Баранов (округ №3), менеджер по работе с ключевыми клиентами АО «Сандоз» Роман Волов (округ №13), директор ООО «Анкер Электрик» Елена Гавровская (округ №38), помощник депутата Иван Граблев (округ №8), инженер-программист ИЯФ им. Г.И. Будкера СО РАН Татьяна Ерохина (округ № 45), инструктор по спорту МАУ «Стадион» Николай Киселёв (округ №9), менеджер по строительству АО НПК «Катрен» Павел Константинов (округ №46), самозанятый Роман Малозёмов (округ №6), учащийся Новосибирского строительно-монтажного колледжа Сергей Малышев (округ №4), временно неработающий Сергей Мосин (округ №25), гендиректор ООО «СТРОЙКОМСИБИРЬ» Михаил Ошаров (округ №14), лаборант АО «Вектор-Бест» Людмила Райц (округ №44), менеджер по продажам ООО «Агрокомплекс Сибирский» Дарья Руднева (округ №1), секретарь ООО «Правовая основа» Елизавета Федозова (округ №27), а также индивидуальные предприниматели Инесса Сердюкова (округ №39), Игорь Языковский (округ №46) и Юрий Яковлев (округ №42).

Первым кандидатом, выдвинутым от партии, стал руководитель опытного производства отдела аналитики и экспертной поддержки ООО «Научно-технический Центр» Пётр Копылов. Его кандидатуру выдвинуло Новосибирское региональное отделение политической партии Российская объединенная демократическая Партия «ЯБЛОКО» (округ №4).

Напомним, в восьмой созыв Законодательного собрания будут избраны 76 депутатов (38 ― в одномандатных округах, 38 — по партийным спискам), в горсовет Новосибирска — 50 (все ― в одномандатных округах). Выборы состоятся 14 сентября. Выдвижение кандидатов продлится до 23 июля включительно. Предыдущие выборы прошли в 2020 году.

Ранее редакция сообщала, что 26 действующих депутатов горсовета прошли праймериз в Новосибирске.