Список официально открытых пляжей в Новосибирской области расширился

На 13 июня в Новосибирске официально начали работать три зоны отдыха. Помимо пляжей парков «Бугринская роща» и «У моря Обского», к ним присоединился пляж «Звезда», расположенный в районе Академгородка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

В Бердске официально открыта зона отдыха «Старый Бердск».

В районах области: «Парк Кольцово» (р.п. Кольцово), пляж г. Карасук (Карасукский район), база отдыха «Бухта Лазурная» (Барабинский район), «КП Соловьи» (Новосибирский район), пляж г. Тогучин (Тогучинский район), «Оазис» (Ордынский район).

В МЧС подчеркнули, что на этих пляжах работают спасатели.

Впрочем, судя по фото, которые новосибирцы размещают в соцсетях, многих не останавливает тот факт, что остальные пляжи не открыты. В этих локациях много отдыхающих.

Сроки официального открытия Центрального пляжа Академгородка пока не известны.

Напомним, в 2025 году в Новосибирской области планируется открыть 23 пляжа, на три больше, чем в прошлом году. При этом в реестр диких пляжей включили 471 место. С конца мая в городе запустили дополнительные пляжные электрички.

Ранее редакция сообщала, что на старте сезона в Новосибирске официально открылись два пляжа.