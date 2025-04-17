В Новосибирске ищут арендатора для вокзала Новосибирск-Главный

ОАО «РЖД» выставило на торги право аренды помещений в здании железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный». Как сообщается на сайте электронных торгов, в общей сложности арендаторам предлагается 400 кв метров. Часть из них расположена на первом, часть на втором этаже здания. Начальная ставка аренды не уточняется.

Судя по данным 2ГИС, сейчас в здании работают 53 арендатора. Среди них точки общепита, капсульный отель, киоски по продаже печатных изданий, продуктов, сувениров и т.д.

Напомним, по данным ОАО «РЖД», вокзал станции «Новосибирск-Главный» находится на главном ходу ТрансCибирской магистрали. Введен в эксплуатацию в 1939 году. Общая площадь – 30 тыс. кв. м, может вмещать одновременно до 4 тысяч пассажиров. Рассчитан на ежегодное обслуживание 16 млн пассажиров.

По данным АО «Экспресс-Пригород», ежедневно с пригородного вокзала «Новосибирск-Главный» отправляется более 9000 пассажиров.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске планируют вернуть киоски в подземный переход у ГПНТБ.