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Новосибирская компания займется продажей корейских кормов для животных

  • 16/04/2025, 19:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирская компания займется продажей кормов для животных
В течение 5 лет она намерена выйти на объём реализации продукции в 7,5 млрд рублей в год

Компания ООО «СЕЛЛ-Сервис» выходит на новый рынок и будет заниматься реализаций кормов для домашних животных. Это решение было принято советом директоров в январе. Как сообщает финансовый консультант эмитента ООО Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал», партнером новосибирцев стала южнокорейская компания Wooriwa.  «СЕЛЛ-Сервис» будет ее дистрибьютором в России и странах СНГ.

Для выхода на новый рынок ООО «СЕЛЛ-Сервис» создаст дочернюю компанию в Москве.

— Мы решили сфокусироваться на сухих кормах, российский рынок которых, по нашим оценкам, составляет более 250 млрд руб. В связи с уходом западных брендов на фоне санкций в России снизилась конкуренция. Отечественные предприятия не смогли в полной мере удовлетворить спрос на сухие высококачественные корма. И мы видим перспективы на рынке, — заявил генеральный директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Пётр Новак.

В планах эмитента в течение 5 лет выйти на объём реализации в 7,5 млрд рублей с НДС в год в текущих ценах. По оценкам ООО «СЕЛЛ-Сервис», рынок сбыта продукции для домашних животных в России составляет более 400 млрд руб. В 2024 году он вырос на 21% в денежном выражении и на 15% в натуральном.

Руководитель направления по работе с ритейлерами Сибири и Дальнего Востока «Нильсен» Мария Гаранина ранее также отмечала, что драйверами роста рынка ритейла в 2024 году являются корма для животных.

— Мы видим сокращение рождаемости и рост числа домашних животных, это стало базисом для целой индустрии. Для животных появляются новые коллекции одежды, обуви, новые линейки продуктов питания и т.д., — говорила эксперт.

Согласно данным аналитического отдела службы доставки Купер, в январе текущего года жители Новосибирска стали заказывать товары для питомцев в пять раз активнее, чем годом ранее. Отмечается, что в период с декабря 2024 по февраль 2025 спрос на товары для животных в регионе увеличивается на 17-20% каждый месяц. Самыми популярными товарами являются корма для животных.

По данным сервиса Контур Фокус, выручка ООО «СЕЛЛ-Сервис» в 2024 году составила 4,1 млрд (+56%), чистая прибыль — 499,5 млн (В 2023 0 81,9 млн руб). «СЕЛЛ-Сервис» — прямой импортер пищевого сырья и ингредиентов на региональном рынке Сибири и Дальнего Востока. Компания импортирует ингредиенты, применяемые предприятиями пищевой промышленности и общественного питания. Директор и единственный учредитель компании — Петр Новак.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская компания «СЕЛЛ-Сервис» купила склады в Московской области. 

Изображение создано с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Южная Корея Сибирь Россия Новосибирск

Теги : корма для животных


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