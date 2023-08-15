Группа Вира планирует выходить в Москву и Санкт-Петербург

— АО «Куюм» (Собственник Группы «Вира». —Ред.) планирует привлеченные за счет размещения коммерческих облигаций инвестиции направить на увеличение земельного фонда группы компаний. В частности, на приобретение новых земельных участков под застройку в Новосибирске, — сообщили представители компании «Куюм» в ответ на запрос редакции Infopro54.

Кроме того, в компании отметили, что в стратегических целях группы — выход в другие регионы. В приоритете Москва и Санкт-Петербург. В настоящий момент Группа «Вира» реализует проекты по строительству жилья в Новосибирске и Барнауле.

Напомним, сегодня стало известно о том, что «Куюм» зарегистрировал программу коммерческих облигаций. В рамках программы эмитент может выпустить долговые бумаги по закрытой подписке. Максимальный срок погашения — 1 800 дней с даты начала размещения отдельного выпуска. Срок действия программы не ограничен.

Финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис Капитал» пояснял, что запланированный объем первого выпуска ориентировочно составит 200 – 300 млн руб. О сроках размещения первого выпуска эмитент сообщит дополнительно к моменту его регистрации. Облигации планируется размещать по закрытой подписке среди заранее определенного круга инвесторов.

На рынке жилой недвижимости ГК VIRA работает порядка 12 лет, за это время: сдано в эксплуатацию более 700 тыс. м2 жилой недвижимости; продано 17 000 квартир. Реализованные проекты: ЖК «Свобода», ЖК «Ника», ЖК «Матрешки», ЖК «Матрешкин двор», ЖК «Аэропорт» в Новосибирск; ЖК «Матрешки» (г. Барнаул) и другие. На долю ГК VIRA приходится в 5,5% новосибирского рынка по вводу в эксплуатацию жилой недвижимости.

По данным Единого ресурса застройщиков, по объемам текущего строительства на 1 июня 2023 года группа «Вира» находилась на четвертом месте в регионе со 127,5 тысячами кв. м. У компании в стройке находилось 5 ЖК: GRANDO, «Новые Матрешки», «Матрешкин двор», Gorizont, Luna — 9 домов. Доля рынка застройщика по объему текущего строительства на тот момент составляла 2,89%.