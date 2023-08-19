В Новосибирске ищут подрядчика для обустройства остановок общественного транспорта

«Городской центр организации дорожного движения» объявил 3 тендера на выбор подрядчиков для обустройства остановочных пунктов общественного транспорта в городе Новосибирске. Общая цена контрактов – более 30 млн рублей.

В рамках самого крупного контракта на 15 млн рублей подрядчик должен будет установить 15 остановочных пунктов в Кировском, Первомайском и Советском районах.

В контракте за 10 млн прописана установка 10 павильонов в Ленинском районе.

В контракте за 6,8 млн – 11 павильонов: в Октябрьском, Калининском, Заельцовском, Центральном, Центральном и Дзержинском районах.

Все павильоны должны быть установлены до 30 октября.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске планируют отремонтировать 42 остановки.