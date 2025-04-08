Димитровский мост отремонтирует «Автодорремонттехно» из Новосибирска

Стала известная компания, выигравшая тендер на продолжение ремонта Димитровского моста. Как сообщили в «Территориальном управлении автомобильных дорог» (ТУАД) в ближайшее время на объект выйдет ООО «Автодорремонттехно». Она была единственным участником конкурса, объявленного МКУ «Гормост».

Подрядчик должен выполнить работы до 1 июня 2027 года. Стоимость ремонта — 605,6 млн рублей.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «Автодорремонттехно» создано в 2006 году. Учредителем компании является Илья Никитин. Выручка компании в 2023 году составила 1,2 млрд (+ 43%), чистая прибыль — 109 млн. «Автодорремонттехно» владеет 99% компании ООО «Дорсиб Плюс». Напомним, осенью прошлого года эта компания заключила контракт с МКУ «Гормоста» на ремонт Димитровского моста – укладку временного асфальта.

Димитровский мост был открыт для движения в 1978 году. За всё время своего существования он ремонтировался только один раз — в 2001 году, когда были заменены все элементы дорожного покрытия на мосту. МКУ «Гормост» принял решение о капитальном ремонте всех слоёв дорожной одежды на искусственном сооружении.

Ранее редакция сообщала о том, что на повторных торгах на ремонт Димитровского моста стоимость контракта подорожала на 118 млн рублей.