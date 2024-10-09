Подрядчик Первомайского сквера не отдает документы мэрии Новосибирска

Работы по благоустройству Первомайского сквера завершены. Однако, город до сих пор не может принять выполненные работы. Об этом на заседании комитета по городскому хозяйству горсовета Новосибирска сообщил заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Алексей Нефедов.

— Подрядчик не предоставляет документацию о выполненных работах, добавил чиновник. — За нарушение сроков начисляются штрафные санкции.

Что касается еще одной части сквера, где ранее находилось Park Cafe, то на этой площадке работы также завершены. Осталось выполнить благоустройство около краеведческого музея, где завершается обустройство подземной галереи.

Благоустройство Первомайского сквера началось в мае 2023 года. Подрядчиком выступил ИП Заманов Аламдар Гаракиши оглы, заказчиком — МАУ Новосибирска «Горзеленхоз». Изначально работы планировалось завершить 15 октября того же года. Срок сдачи сквера переносился несколько раз. Последней заявленной датой готовности было 15 августа 2024 года, но и тогда сроки сорвались. В итоге сквер был сдан в начале сентября.