В Новосибирске может появиться второй Горводоканал

— Слухам о том, что в Новосибирске появится единый оператор по развитию ливневой канализации, неофициально называемый «вторым «Горводоканалом»», уже полгода. Губернатор Травников проанонсировал скорый старт проекта, — отмечает главный редактор «Центра деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов.

Он напомнил, что весной 2016 года тогдашний вице-мэр по городскому хозяйству Данияр Сафиуллин презентовал горсовету несколько масштабных проектов развития, которые предполагалось реализовать в формате ГЧП, в том числе проект по развитию системы ливневой канализации.

— В ценах 2016 года проект развития ливнёвок предполагал до 400 млн ежегодных инвестиций на протяжении неопределённого срока. Отбивать вложения предполагалось через технологическое присоединение к системе, транзиту и очистке ливневых вод и технических стоков по регулируемому тарифу, — вспоминает Кузнецов. — Фактически речь шла про второй «Горводоканал». Обязанность платить за техусловия подключения к ливнёвке, скорее всего, в первую очередь наложили бы на строителей и девелоперов, но могли попытаться «переподключить» и уже давно построенные объекты.

Конкретики по срокам реализации, стоимости проекта и механизму воплощения в докладе Сафиуллина было критически мало. Дальше разговоров дело не пошло, через пару лет об инициативе и вовсе забыли. Но проблема никуда не делась, и острота её растёт. По словам Андрея Кузнецова, неофициальные разговоры о том, что в городе будут создавать оператора для развития ливнёвки, ходят в коридорах власти с конца 2022 года. 5 сентября губернатор Андрей Травников официально высказался о перспективах.

Для решения проблемы будут внедрены два подхода. Во-первых, губернатор предполагает включить ливнёвки в обязательные требования к застройщикам при освоении новых участков. Во-вторых, наиболее сложные участки городских дорог будут обеспечены ливнёвками за счет бюджета области. Первым станет отрезок улицы Петухова.

— Обязательное условие — определить организацию, которая будет отвечать за эксплуатацию ливневой канализации на территории города. Сегодня это организация «Метро МиР». Но я считаю, что надо определить специализацию этой компании для того, чтобы содержание ливнёвок для неё стало основным видом деятельности, — заявил Травников.

Если решать проблему ливнёвок по-серьёзному, в масштабе города, то объём работ точно сделает нового оператора «вторым «Горводоканалом»». Последний, оставаясь в собственности муниципалитета, успешно собирает средства с предприятий и граждан. Как будет финансироваться «ливневый» монополист пока непонятно, однако мысли про оборот предприятия может вскружить головы, не исключает Андрей Кузнецов.

Напомним, по данным МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», протяженность ливневки, которая находится в реестре муниципальной собственности, — 252 км. Кроме того, в городе есть еще 42 км бесхозных сетей и 50 км сетей, которые закреплены за предприятиями Новосибирска, их также планируется передать городу. Вся система разбита на 13 эксплуатационных зон, которые географически привязаны к бассейнам рек. До 2028 года в городе планировалось построить еще 150 км новых ливневок.

Между тем, сейчас после сильных дождей ряд улиц и даже микрорайонов Новосибирска превращаются в реки. Минувшим летом таких прецедентов было особенно много и коммунальная техника не всегда оперативно справлялась с устранением последствий ливней.

Ранее редакция сообщала о том, что департамент по тарифам не согласовал программу по развитию ливневки в Новосибирске. Регулятору не хватило информации по источникам ее внебюджетного финансирования.